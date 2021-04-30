Ciro kaybı desteği uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği ne kadar, kimlere verilir?

Ciro kaybı desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Pandemi süresi boyunca işletmelerin olumsuz yönde etkilenmesinden dolayı ciro kaybı desteği için neler yapılması gerektiği merak konusu oldu. Ticaretle uğraşanlar tarafından gelen talepler göz önüne alınarak olabilecek en doğru şekilde destek verilmesi açıklandı. Ciro kaybı desteğinden yararlanabilmek için vatandaşlarımızın başvuru yapması gerekmekte. Bu işlemi gerçekleştirmek için 31 Mayısıs 2021 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar intenet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Ciro kaybı desteği ne kadar?

Bu destek yardımından faydalanmak isteyenlerin kafasındaki sorulardan birisi de bu ödeneğin geri ödemesinin olup olmayacağı. Yetkili kişilerden gelen açıklama üzerine ciro kaybı desteği tamamıyla karşılıksız ve geri ödemesi söz konusu olmadığına dair ifade edildi.

Vatandaşlara verilen ciro kaybı desteği şartlara uyan işletmelere tek seferde ödenmek üzere 2 bin TL’den az 40 bin TL’den fazla olmamak şartıyla işletmelere 2020 yılında bütçedeki ciroların 2019 yılındaki cirolarına göre azalan tutarın %3’ü olarak hesaplanması gerekiyor.

Ciro kaybı desteği kimlere verilir?

Beklenen açıklama Bakanlık tarafından geldi. Ciro desteği verilecek yerler yiyecek içecek hizmetleri ile ilgilenen işletmeler olarak belirlendi. Bu destek yardımının gerçekleşmesi için gerekli başvuru işlemlerinin başlatıldığını duyuruldu.

Ciro kaybı desteği başvuru şartları nelerdir?