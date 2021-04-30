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Ciro kaybı desteği uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği ne kadar, kimlere verilir?

Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntılar devamlılığını sürdürürken devletten destek yardımları kesintiye uğramadan devam ediyor. Mağduriyet yaşayan işletme sahiplerine yaşadıkları zararlar ötürünce destekler sürdürülüyor. Ciro kaybı yaşayan vatandaşlara verilen destek yardımı uzatıldı mı? Bu yardım kimlere ne koşullarda verilecek soruları da vatandaşlarımız da merak konusu yarattı. İşte ciro kaybı desteği hakkında merak edilenler haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 19:42
Ciro kaybı desteği uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği ne kadar, kimlere verilir?
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Ciro kaybı desteği uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Pandemi süresi boyunca işletmelerin olumsuz yönde etkilenmesinden dolayı ciro kaybı desteği için neler yapılması gerektiği merak konusu oldu. Ticaretle uğraşanlar tarafından gelen talepler göz önüne alınarak olabilecek en doğru şekilde destek verilmesi açıklandı. Ciro kaybı desteğinden yararlanabilmek için vatandaşlarımızın başvuru yapması gerekmekte. Bu işlemi gerçekleştirmek için 31 Mayısıs 2021 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar intenet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Bu destek yardımından faydalanmak isteyenlerin kafasındaki sorulardan birisi de bu ödeneğin geri ödemesinin olup olmayacağı. Yetkili kişilerden gelen açıklama üzerine ciro kaybı desteği tamamıyla karşılıksız ve geri ödemesi söz konusu olmadığına dair ifade edildi.

Ciro kaybı desteği ne kadar?

Vatandaşlara verilen ciro kaybı desteği şartlara uyan işletmelere tek seferde ödenmek üzere 2 bin TL’den az 40 bin TL’den fazla olmamak şartıyla işletmelere 2020 yılında bütçedeki ciroların 2019 yılındaki cirolarına göre azalan tutarın %3’ü olarak hesaplanması gerekiyor.

Ciro kaybı desteği kimlere verilir?

Beklenen açıklama Bakanlık tarafından geldi. Ciro desteği verilecek yerler yiyecek içecek hizmetleri ile ilgilenen işletmeler olarak belirlendi. Bu destek yardımının gerçekleşmesi için gerekli başvuru işlemlerinin başlatıldığını duyuruldu.

Ciro kaybı desteği başvuru şartları nelerdir?

  1. Bakanlık tarafından uygulanacak destek için katma değer vergisi mükellefi olmak başlıca koşul olarak belirlendi. 2019 yılından önce ya da 2019 yılında başladığı işine devam etmesi gerekmekte. 27.01.2021 tarihinden sonra faal mükellefi bulunan, 2019 yılı içerisinde elde ettiği cironun 3 milyon TL altında olması ve dahil olduğu yıl içerisindeki ciroya oranla 2020 yılında toplanan cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan ve yiyecek içecek sektörleri içerisinde yer alan işletmelere bir defaya mahsus olmak şartıyla destek verilir.
  2. Tek seferde ödenmesi beklenen tutar işletmelerin cirosuna ve sektörüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Ciro kaybı desteği en az 2 bin TL’den en fazla 40 bin TL’den fazla olmamak şartıyla cironun %3 oranı hesaplanarak yardım yapılır.
  3. Destek verilmesi gereken yıllar içerisinde 27.01.2021 tarihinden sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki vergi ödemelerine bağlı verilen katma değer vergisi oranı ele alınır. Belirtilen tarihler haricinde hazırlanan beyannameler söz konusu olmayacaktır.
  4. Gereken şartlar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere covid-19 salgını nedeniyle yapılacak olan yardım destekleri için Cumhurbaşkanı Kararının 3.maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri 3.000 Türk Lirası değerinde miktar destek bekleyenler ciro kaybı desteğinden faydalanabilir ve kalan ödeme miktarları da bu fiyatın üzerine eklenir. Devlet tarafından işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.



Son Güncelleme: 30.04.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
Ciro KaybıDestekTam Kapanma
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