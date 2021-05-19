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Çin, kripto para işlemlerine yasak getirdi! Bu kararı sonrası kripto paralar sert düşüş başladı!

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemleri yapmasına yasaklama kararı aldı. Bu kararın ardından başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere kripto para piyasasında sert düşüşler oldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:50
Çin, kripto para işlemlerine yasak getirdi! Bu kararı sonrası kripto paralar sert düşüş başladı!
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Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemleri yapmasına yasaklanma kararı alındı. Bu kararın ardından son 24 saat içerisinde Bitcoin yüzde 20'den, Ethereum ise yüzde 25'ten fazla düşüş yaşadı. Bitcoin, Şubat ayından beri ilk defa 40bin doların aşağısına düşerken şu sıralarda 35bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Çin'den yapılan açıklamaya göre son dönemlerde kripto paralarda uçuk artışlar hatırlatılarak, "sanal paraların gerçek para birimi olmadıgı" ve "piyasada kullanılamayacagı" aktarıldı.

Financial Times’a açıklamalar yapan uluslararası hukuk firması Pinsent Masons'tan Paul Haswell, Çin'deki bu egiliminin 3 sebebi olduğu ifade etti. Bu sebeplerden “Birincisi, Çin’in kendi dijital para birimlerine sahip olması, ikincisi nakit giriş-çıkışları kontrol edilemiyor olması, üçüncüsü de insanların dolandırılmasının önüne geçmek” olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:50
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinEthereumÇinKripto Para
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