Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 26 Nisan 2021 Pazartesi

Şans oyunlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Ülkemizde en çok oynanan şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto bugün çekilecek. Sayısal Loto ikramiyesini kazanmak için bilet alan binlerce kişi şanslı numaraları canlı yayında öğrenecek. 6 sayıyı bilen kişi büyük ödülün sahibi olacak.

26 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haftanın ilk gününde Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirilecek. Saatler 21:30’u gösterdiğinde çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Çekilişin ardından bilet sorgulama işlemi ise yine Milli Piyango resmi sitesinden yapılabilecek. Sayısal Loto sonuç ekranına linkten ulaşabilirsiniz.

26 Nisan Sayısal Loto sorgulama ekranı için tıklayınız

Her hafta 3 kez gerçekleşen Sayısal Loto çekilişlerinde talihli numaraları bilen kişiler büyük ikramiye alıyor. Her kolon için 3 TL ödeyerek Sayısal Loto şans oyununu oynanmaktadır. Sayısal Loto mobil uygulama, MP bayileri üzerinden oynanabiliyor.