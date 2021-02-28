Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?

Çiftçiye uygulanan tarımsal destek paketinde mazot ve gübre yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi duyurdu. Destek ödemelerinin başladığını söyleyen Pakdemirli çiftçilerin hesap numaralarına yattığını söyledi. Kısa zaman öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçiler hakkında 2 önemli açıklamalarda bulundu.

2021 destek ödemesi ne kadar oldu?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre desteğinin %100 artış ile2 katına çıkarıldığını söyleyen Erdoğan, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinin desteğini 16 liraya çıkardığını söyledi.





Organik be organomineral gübre kullanan çiftçilere ise desteklerin 20 liraya çıkardığını söyledi. İlkbahar gibi hesaplarına yatacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı çiftçiler için onlar ürettikçe biz destekleyeceğiz ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 362 milyon desteği;

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Tarımsal destek ödemelerinin2021 tarihi ile yatırıldığını söyleyen bakan Pakdemirli, toplam 362 milyon liralık desteğin bulunduğunu söyledi. Açıklamalarına devam eden Pakdemirli, “Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL” olacağını söyledi.

şeklinde ödeme yapıldığını duyurdu.

Tarımsal destek ödemeleri nasıl olacak?

Süt desteği ödemeleri için T.C kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyuran Bakan, diğer ödemelerin tek parça halinde yapılacağını söyledi.

Balıkçılar için son dakika açıklaması!

Balon balığı avcılığı hakkında son dakika açıklamasında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 140 milyon liralık desteği, balıkçıkların hesabına yatacağını söyledi. Yabancı istilacı türlerin arasında yer alan ve balıkçıların av yapamaz haline getiren balon balığı hakkında açıklamada bulunan Pakdemirli, balon balığı avcılığını desteleme kapsamında kararlar alındığını ve 2020 yılında da bu kararlar doğrultusunda 230 bin 960 lira ödendiğini duyurdu. Bu desteğin 2021 yılı için ve tüm balon balığı türleri için çalışmaya başlayan Pakdemirli, konu ile ilişkili 140 milyon lira destek ödemesi yapıldığını söyleyerek çiftçilere ve balıkçılara hayırlı olsun diyerek sözlerini tamamladı.