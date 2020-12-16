Çiftçinin Kredi borçları ertelenecek mi? TBMM’ye erteleme teklifi sunuldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe görüşmeleri devam ederken çiftçilerin gözü kulağı meclise döndü. CHP ve MHP’den kredi borçlarının ileri tarihlerde alınması içi teklifler gelirken konu Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Mehmet Taytak tarafından yapıldı. Öneri CHP tarafından desteklenirken Taytak tarafında yapılan öneri ağırlıklı olarak çiftçileri kapsıyor.

Tarım kredi borçları ertelensin önerisi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Afyonkarahisar milletvekili Taytak, bölgelerin kalkınmasını sağlayan ve istihdam kapısı açan 100 kişilik hayvancılık, bitkisel üretim, seracılık ve meyvecilik alanlarında eğitimler vermemize olanak sağlayan projemizi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sunduk. İlerleyen süreçlerde çiftçilerimizin bankalardan ve Tarım ve Orman Kooperatiflerinden aldıkları kredileri faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırmalar ile çiftçilerimize nefes aldırmayı amaçlıyoruz diyerek esnafın durumundan bahsetti.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Burak Erbay ise konuya destek verdiklerini açıkladı.