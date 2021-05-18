Çiftçilerin hangi kredileri ertelenecek? Çiftçi kredileri ne zamana kadar erteleniyor? Çiftçi borç erteleme başvuru detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sebebiyle esnaf ve çiftçiye sunulan farklı destekleri açıkladı. Yapılan açıklamadan sonra çiftçiler kredi ertelemeleri ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Çiftçi kredileri ertelenecek mi? Ne zamana kadar ertelenecek? Çiftçilerin borç ertelemesi hakkında detaylar araştırılmıştır.

Çiftçilerin borcu ertelenecek mi?

Erdoğan, kabine toplantısından sonra esnafı ve çiftçileri ilgilendiren açıklamalar yaptı. Vatandaşlar tarafından 2021 borç erteleme ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak edildi.

Erdoğan, çiftçilere müjdeyi verdi. Ramazan ayı boyunca 180.000 ton patates ve kuru soğanın ihtiyacı olan ailelere dağıtıldığını söyledi. Açıklamada, kuraklıktan zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankasına ya da Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceği söylendi.

Çiftçiye destek paketi

Yapılan açıklamada, çay üreticileri için alım fiyatı açıklandı. Yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 TL iken destekleme dahil bu fiyat 4 TL oldu. Bakliyat alım fiyatları bir ton için kırmızı mercimekte 5.000 TL, yeşil mercimekte 4.150 TL, nohutta 4.50 TL olarak açıklandı. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı 2.250 TL, arpa alım fiyatı 1750 TL oldu. Bir ton için hububatta 275 TL, bakliyatta ise 910 TL olan prim ve destekler verilecektir dendi.

Çiftçilerin kredi borçları ertelendi

Erdoğan, çiftçilerin borçlarının erteleneceğini söyledi. Kuraklıktan zarar gördüğü kanıtlanan arazilerin değerlendirileceği açıklandı. Borçların hangi tarihe erteleneceği hakkında açıklama bekleniyor.