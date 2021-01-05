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Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar

Basın bülteninde göze çarpan Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak, Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 22:54
Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

​ÜRÜNLER ​MAZOT (TL/da) ​GÜBRE (TL/da) ​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ​19,00 ​8,00 ​27,00
​Çeltik, Kütlü Pamuk ​62,00 ​4,00 ​66,00
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​22,00 ​4,00 ​26,00
​Patates ​27,00 ​4,00 ​31,00
​Yağlık Ayçiçeği, Soya ​26,00 ​4,00 ​30,00
​Dane Mısır ​25,00 ​4,00 ​29,00
​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri  ​17,00 ​4,00 ​21,00
​Zeytin ​15,00 ​4,00 ​19,00
​Diğer Ürünler ​15,00 ​4,00 ​​19,00
​Nadas ​8,00 ​8,00

 

Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) 40 TL
​Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da) ​10 TL

 

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2020 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 05.01.2021 22:54
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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