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Çiftçilere mazot ve gübre desteği için başvuru evrakları neler? 2021

Şubat 14 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Çiftçilere mazot ve gübre desteği için başvuru evrakları neler? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Çiftçilere mazot ve gübre desteği için başvuru evrakları neler? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 14 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 22:57
Çiftçilere mazot ve gübre desteği için başvuru evrakları neler? 2021
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2021 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

​ÜRÜNLER ​MAZOT (TL/da) ​GÜBRE (TL/da) ​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ​19,00 ​8,00 ​27,00
​Çeltik, Kütlü Pamuk ​62,00 ​4,00 ​66,00
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​22,00 ​4,00 ​26,00
​Patates ​27,00 ​4,00 ​31,00
​Yağlık Ayçiçeği, Soya ​26,00 ​4,00 ​30,00
​Dane Mısır ​25,00 ​4,00 ​29,00
​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri  ​17,00 ​4,00 ​21,00
​Zeytin ​15,00 ​4,00 ​19,00
​Diğer Ürünler ​15,00 ​4,00 ​​19,00
​Nadas ​8,00 ​8,00

 

Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) 40 TL
​Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da) ​10 TL

 

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2021 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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