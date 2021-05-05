Çiftçiler Türkiye için üretiyor

Tam kapanma yasaklarından Çiftçiler muaf tutuldu. Bu kapsamda üretim devam ediyor. Bu sene üzüm bağları soğuklardan bir miktar zarar gördü. Konunun Meclis’e taşınması bekleniyor. Ayrıca çiftçilerin borç ertelemesi için meclise önerge geldi. Şu süreçte toprağa gübreler verilmektedir. Ayrıca üzüm bağlarına damlama sistemi ile su verilmeye başlandı. Üzümlerin korunması adına salkım salkım mücadele ediliyor. Yaz sebze dikimlerinin de bu mevsimlerde yapıldığı bilinmektedir. Sebze dikimleri özenli bir şekilde yapılmaya başlandı.
Son Güncelleme: 05.05.2021 06:05