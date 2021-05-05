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Çiftçiler Türkiye için üretiyor

Çiftçiler Türkiye için üretiyor. Tam kapanma süresi boyunca sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulan çiftçilerimiz, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:05
Çiftçiler Türkiye için üretiyor
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29 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek olan koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen tam kapanma süresi boyunca bazı sektörler çalışmaya devam edecek. Bu sektörlerin başında tarım sektörü geliyor. Çiftçilerimiz tam kapanma süresinde ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Çiftçiler Türkiye için üretiyor.

Tam kapanma yasaklarından Çiftçiler muaf tutuldu. Bu kapsamda üretim devam ediyor. Bu sene üzüm bağları soğuklardan bir miktar zarar gördü. Konunun Meclis’e taşınması bekleniyor. Ayrıca çiftçilerin borç ertelemesi için meclise önerge geldi. Şu süreçte toprağa gübreler verilmektedir. Ayrıca üzüm bağlarına damlama sistemi ile su verilmeye başlandı. Üzümlerin korunması adına salkım salkım mücadele ediliyor. Yaz sebze dikimlerinin de bu mevsimlerde yapıldığı bilinmektedir. Sebze dikimleri özenli bir şekilde yapılmaya başlandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:05
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Anahtar Kelimeler:
çiftçiÜretim
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