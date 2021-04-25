Çiftçi hala mağdur

Çiftçi Mağdur

Son dönemlerde ülkemizin ekonomisi büyük bir sıkıntıya girdi. Enflasyon tarihin en yüksek seviyelerine ulaşırken bu durumdan en çok etkilenen kesimkesimi oldu. Maalesef çiftçilerimiz ellerinde kalan ürünleri ucuz fiyata satmak zorunda kalırken maliyetlerini dahi çıkaramıyor. Sattıkları ürünler maliyeti karşılamadığı için çiftçimiz her zamanolmak zorunda kalıyor.

Son dönemlerde toprak mahsulleri ofisi tarafından alınan patatesler ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı. Ancak Çiftçiden alınan patatesler ve soğanlar çiftçiyi rahatlatmadı. Uzun bir süredir Pandemiden dolayı büyük sıkıntılar çeken çiftçimiz, patates ve soğanların alınmasına rağmen mağduriyetini koruyor. Çiftçimizi bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak uzun vadeli bir plan henüz yapılamadı. Çiftçimizin elinde halen daha yüksek miktarlarda patates ve soğan bulunuyor. Çiftçimiz ucuz fiyata bu patates ve soğanları vermek istemiyor.