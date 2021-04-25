Çiftçi hala mağdur

Çiftçi Mağdur
Son dönemlerde toprak mahsulleri ofisi tarafından alınan patatesler ve soğanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı. Ancak Çiftçiden alınan patatesler ve soğanlar çiftçiyi rahatlatmadı. Uzun bir süredir Pandemiden dolayı büyük sıkıntılar çeken çiftçimiz, patates ve soğanların alınmasına rağmen mağduriyetini koruyor. Çiftçimizi bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak uzun vadeli bir plan henüz yapılamadı. Çiftçimizin elinde halen daha yüksek miktarlarda patates ve soğan bulunuyor. Çiftçimiz ucuz fiyata bu patates ve soğanları vermek istemiyor.
Son Güncelleme: 25.04.2021 19:18