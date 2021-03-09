CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?

Chiliz coin yükselişiyle beraber rekorlara koşmaya başladı. Dünden itibaren rekorları altüst eden chiliz coin'in ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki bu yükseliş sürecek mi? Chiliz coin hakkında detaylar haberimizde...

Chiliz coin nedir?

Chiliz (), yeni hafta başlarken haftanın ilk gününden itibaren rekor kırdı. CHZ, 0,1725 dolara ulaşarak tüm zamanların en fazla artışını yaşadı. CHZ, 30 gün önce 0,023 dolardan işlem görüyordu.

Chiliz, ana akım kullanıcılara yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için sunulan bir para birimi çeşididir.Chiliz günlük yaşam tecrübelerini yükseltmek ve geleneksel ürünler için altenatif ödeme yöntemleri sunar. Chiliz spor ve eğlence kuruluşlarına, tüketicileriyle etkileşim sağlamak ve onalrdan para kazanmalarını sağlamak amacıyla blockchain tabanlı araçlar sunar.

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak yer almaktadır. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın pek çok yerinde birçok ünlü spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanmasıyla beraber takımlarının aldıkları kararlarda söz hakkı olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde bilinse de Juventus yada Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor. 2012'de Malta'da kurulan CHZ Coin'in geleceği de bu ortaklıklarla bakıldığında bir hayli açık görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ Coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyorlar. Bun yanında CHZ Coin yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklerde yer alma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.