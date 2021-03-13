Chiliz nedir? Chiliz coin hakkında merak edilenler

Chiliz ne?

Bütün zamanların en yüksek seviyesini görmüş olan Chiliz 3.97 TL seviyelerini gördü.

Resmi bloğunda yapılmış olan tanımda Chiliz, spor ile eğlence platformlarını Socios.com platformu aracılığı ile besleyen bir dijital para birimidir. Chiliz’in var olması için Socios.com fazlasıyla büyük bir önem arz ediyor. Bunun nedeni ise, web sitesi ve aynı zamanda mobil uygulama spor ile e-spor hayranlarının taraftarı oldukları takımlar, oyunlar, ligler ve etkinlikleri oylama yöntemiyle yönetebilmelerine izin veriyor olmasıdır.

Galatasaray, Paris Saint Germain, Juventus, West Ham, AS Roma ile Atletico Madrid gibi dev kulüpler ile yapmış olduğu partnerlikler ile Chiliz, devamlı olarak gündemde olan spor ile eğlence dünyasının tek kripto parası olma özelliğine sahiptir.

Kulüpler ile ortaklığı olan Chiliz, spor ile e-spor takımlarına bir yandan taraftarlar ile etkileşim kurmak, bir yandan da para kazanmak açısından doğrudan bir yol sunmaktadır. Taraftarların belli konularda oy verebilme yetkisinin ellerinde bulunması, kulüp yönetimine kendilerini dahil etmelerini sağlamaktadır. Kulüpler taraftarların fikir ile görüşlerini alıp, yönetime dahil etmek, bağlarını güçlendirmek ve aradaki bu bağı en üst seviyeye çıkarmak adına Socios.com ile ortaklık kuruyorlar. Socios.com ve Chiliz de ortak oldukları kulüplere belli miktarlarda komisyon vermekte.

Güncel dolaşımda ki token sayısı 4.000.000.000 – 5.000.000.000 civarlarında olmasına rağmen, toplam arz 8.888.888.888’dir. Şirketin CEO’su bunun nedeninin de Çin’de sekiz rakamının şansı temsil ediyor olması olarak açıklamakta. Çhiliz hem Ethereum ağında, hem de Binance ağında varlığını sürdüren bir token. Bu tokenin ilerleyen günlerde hangi yönde hareket edeceği ise oldukça merak ediliyor.