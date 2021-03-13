Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar

Kripto para birimleri çoğalmaya devam ediyor. Son günlerin dikkat çeken kripto para birimi de Chiliz coin oldu. Tüm zamanların en yüksek değer seviyesine ulaşan Chiliz coin, Ethereum tabanlı ERC-20 token olarak biliniyor.

CHZ coin nedir, fiyatı ne kadar?

Dünyanın en büyük spor kulüplerinin anlaşma yaptığı tokenlerin kullanım sayısı giderek artıyor.

Chiliz CHZ, yeni haftayla birlikte bir rekor daha kırdı. CHZ 0,1725 dolar seviyelerine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu. 1 aylık süreç içerisinde 0,023 dolardan bu seviyelere çıkan CHZ borsada alım sayısını da giderek arttırıyor.