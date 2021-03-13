İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar

Chiliz coin nedir, neden yükseldi soruları gündem oldu. Yatırımcılar CHZ Chiliz coin ne kadar oldu ve CHZ coin kaç TL/dolar sorularını araştırıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 00:39
Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar
Takip Et:

Kripto para birimleri çoğalmaya devam ediyor. Son günlerin dikkat çeken kripto para birimi de Chiliz coin oldu. Tüm zamanların en yüksek değer seviyesine ulaşan Chiliz coin, Ethereum tabanlı ERC-20 token olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük spor kulüplerinin anlaşma yaptığı tokenlerin kullanım sayısı giderek artıyor.

CHZ coin nedir, fiyatı ne kadar?

Chiliz CHZ, yeni haftayla birlikte bir rekor daha kırdı. CHZ 0,1725 dolar seviyelerine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış oldu. 1 aylık süreç içerisinde 0,023 dolardan bu seviyelere çıkan CHZ borsada alım sayısını da giderek arttırıyor.



Son Güncelleme: 13.03.2021 00:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ChzCoinKripto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Chiliz nedir? Chiliz coin hakkında merak edilenler
Chiliz nedir? Chiliz coin hakkında merak edilenler
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
Mazot gübre desteği 2021 ödemeleri ne zaman yapılacak, ne zaman verilecek?
Mazot gübre desteği 2021 ödemeleri ne zaman yapılacak, ne zaman verilecek?
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Basit usulde vergi mükellefi nedir, ne demek? Basit usulde vergi mükellefleri kimlerdir?
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
Yeşil erik ne kadar? Yeşil erik fiyatı dudak uçuklatıyor!
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları

Popüler Haberler

Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar
Chiliz nedir? Chiliz coin hakkında merak edilenler
Paribu neden açılmıyor, çöktü mü? Paribu CHZ'ye dayanamadı!
Şeref Bey dizisinin çekim yerleri neresi? Şeref Bey çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterini Cemre Demircan canlandırıyor
13 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Turkcell GNCYTNK nedir, Genç Yetenek başvuru nasıl yapılır?
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Altın ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 13 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Netflix Ölümcül Masumiyet filmi konusu ve oyuncuları
2021 Nevruz baryramı ne zaman, hangi gün ayın kaçında?
Show TV Arıza dizisi oyuncuları kimler, dizi konusu nedir?
Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri Kimdir? Dilan Çiçek Deniz dizideki rolü ve hayatı
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Elon Musk Bitcoin şirketi mi kuracak? Elon Musk'ın yeni Bitcoin tweeti meraklandırdı!
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 13 Mart 2021 Cumartesi
Dar bölge ve daraltılmış bölge seçim sistemi nedir?
Şırdancı Bedo kimdir, nerededir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.