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Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?

Son günlerde adından sıklıkla söz ettiren Kripto para birimleri, yatırımcıları çekmeye devam ediyor. CHZ, son 24 saatte ne kadar arttı? CHZ kaç Türk lirasına eşittir? İşte Chiliz para birimi ile ilgili merak edilenler...

14 Mart 2021 Pazar 13:42
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
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Kripto para piyasasında dün gece garip bir durum yaşandı. Chiliz (CHZ), Malta’da kurulan ve spor klüpleriyle anlaşmalar yaparak adını duyurmuştur. Son 1 günde %100 değerlenmiştir. CHZ’nin piyasa değeri 4 milyar doları geçmiştir.

CHZ ne?

14 Şubat 2018 tarihinde Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Spor dünyasında kullanılan bir para birimidir. Socios.com platformunda hizmet token’ı olarak kullanılır. Ethereum ağında oluşturulmuştur. ERC-20 token’idir. Spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicilerle etkileşim halinde olmaya yardım etmek amacıyla blockchain tabancı araçlar sunmaktadır.

Ortakları arasında FC Barcelona, Paris Saint Germain ve Juventus FC bulunmaktadır.

Uygulama içinde deneyim, çevrimdışı hayran kitlelerini ürünler ve hediyelerle etkinleştirme imkanları sunar.

CHZ kaç TL ve Dolar’a eşittir?

1 CHZ: 0,76 dolar / 5.73 TL’dir.



Son Güncelleme: 14.03.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
ChilizKriptoChz
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