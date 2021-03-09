İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış

Kripto para birimlerinin gün geçtikçe daha fazla popüler olmasıyla beraber birçok kişinin kripto para birimlerine ilgisini arttırdı. Son günlerde rekor artışla dikkatleri üzerine çeken spor ve eğlence tabanlı kripto para biri Chiliz (CHZ) herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Chiliz (CHZ) ne olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 23:45
Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış
Takip Et:

Son dönemde hem Türkiye’de hem de dünyada popüler hale gelen kripto para piyasasında yeni bir kripto para birimi yükselişi ile dikkat çekmeyi başardı. Chiliz (CHZ) %60 piyasa değeriyle 1milyar dolara rekorunu tazeledi.

2018 senesinde piyasaya sürülen Chiliz, spor ve eğlence tabanlı blockcahin ağıdır. Büyük kulüp taraftarlarıyla etkileşime girmek ve böylece gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Markalı taraftar tokenlerini satın almasına izin verilen sistemde Türkiye kulüpleri ile de işbirliği yapılmaktadır. Galatasaray ve Trabzonspor takımlarınında desteklendiği sistemde kripto para gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyor.

Chiliz, son 1 ayda yüzde 810 değer kazandı

Geçtiğimiz aydan bu yana Chiliz, yüzde 810 oranından artarak 0,022 dolar seviyesinden 0,273 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.  CHZ işlem hacmi de büyük oranda artarak 1,93milyar dolara ulaşırken toplam değeride 1milyar doları geçti.

Chiliz, bu hızlı yükselmesinin 24 Şubat tarihinde AC Milan için ACM taraftar tokeni satmaya başlamasıyla yaşadı. Bunun için dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ile ortalık kuran CHZ, kripto para piyasasına da 6milyon dolarlık gelir kazandırdı. 2 Mart tarihinde Socios şirketinin CEO’su Alexandre Dreyfus, ABD operasyonlarını büyütmek için 50milyon dolar vereceğini duyurmuştu. Son olarak yerel ligler ile de çalışma başlatacağının yönünde planlarının olduğu açıklamalarının sonrasında CHZ tekrardan hızlı bir şekilde yükselişe geçti.

Ülkemizden Galatasaray ve Trabzonspor’un olduğu Chiliz altcoin sisteminde dünyaca ünlü birçok kulüpler de bulunuyor. Bunlardan bazıları ise Barcelona, Juventus, PSG, AS Roma ve Atletico de Madrid takımlarıdır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ChilizChzKripto ParaAltcoinBinanceGalatasarayTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?
Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?

Popüler Haberler

Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri 10 Mart 2021 Çarşamba
Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 10 Mart 2021 Çarşamba
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 10 Mart 2021 Çarşamba
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 10 Mart 2021 Çarşamba
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
A101 25 Şubat – 4 Mart 2021 kataloğunda neler var?
Vedat Muriç’in imza töreni ne zaman? Resmi imzalar ne zaman atılacak?
2020-2021 eğitim öğretim senesinin ilk yazılı tarihleri belli oldu!
V Wars 2. sezon ne zaman başlayacak? V Wars yeni sezon yayın tarihi belli oldu!
Sevinç: "Dünyayı gezmek insana evrim geçirten bir olay"
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
En belirgin hamilelik belirtisi nedir? Hamilelik belirtileri cinsel ilişkiden ne zaman sonra başlar?
Vakıfbank 6 Ay ödemesiz 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2021 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.