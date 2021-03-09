Chiliz (CHZ) coin nedir? Spor ve eğlence tabanlı coin CHZ fiyatlarında rekor artış

Son dönemde hem Türkiye’de hem de dünyada popüler hale gelen kripto para piyasasında yeni bir kripto para birimi yükselişi ile dikkat çekmeyi başardı. Chiliz (CHZ) %60 piyasa değeriyle 1milyar dolara rekorunu tazeledi.

2018 senesinde piyasaya sürülen Chiliz, spor ve eğlence tabanlı blockcahin ağıdır. Büyük kulüp taraftarlarıyla etkileşime girmek ve böylece gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Markalı taraftar tokenlerini satın almasına izin verilen sistemde Türkiye kulüpleri ile de işbirliği yapılmaktadır. Galatasaray ve Trabzonspor takımlarınında desteklendiği sistemde kripto para gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyor.

Chiliz, son 1 ayda yüzde 810 değer kazandı

Geçtiğimiz aydan bu yana Chiliz, yüzde 810 oranından artarak 0,022 dolar seviyesinden 0,273 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. CHZ işlem hacmi de büyük oranda artarak 1,93milyar dolara ulaşırken toplam değeride 1milyar doları geçti.

Chiliz, bu hızlı yükselmesinin 24 Şubat tarihinde AC Milan için ACM taraftar tokeni satmaya başlamasıyla yaşadı. Bunun için dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ile ortalık kuran CHZ, kripto para piyasasına da 6milyon dolarlık gelir kazandırdı. 2 Mart tarihinde Socios şirketinin CEO’su Alexandre Dreyfus, ABD operasyonlarını büyütmek için 50milyon dolar vereceğini duyurmuştu. Son olarak yerel ligler ile de çalışma başlatacağının yönünde planlarının olduğu açıklamalarının sonrasında CHZ tekrardan hızlı bir şekilde yükselişe geçti.

Ülkemizden Galatasaray ve Trabzonspor’un olduğu Chiliz altcoin sisteminde dünyaca ünlü birçok kulüpler de bulunuyor. Bunlardan bazıları ise Barcelona, Juventus, PSG, AS Roma ve Atletico de Madrid takımlarıdır.