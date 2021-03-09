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Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?

Chiliz coin nedir? CHZ coini yükselten ne? Birden yükseleten chiliz ne zaman ortaya çıktı? Haberin devamı burada..

09 Mart 2021 Salı 20:48
Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
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Son zamanların yükselişe geçen birimi chiliz coin oldu. Futbol kulüpleriyle de anlaşma yaparak birden artışa geçiyor. Galatasaray, Barcelona ve Juventus gibi takımlarda takip ediyor.

24 saatte doları bile geçen chiliz coin nedir? Kulüler, futbol takımları, e-spor taraftarlarıyla ortalık kurarak onlarında pay alma ve herhangi bir konuda söz hakkı sahibi oluyorlar. 

Forma ürünleriyle tasarımlarıyla satışa sunulacak olan her şey göz dolduruyor. 

2018 senesinde, Alexandre Dreyfus tarafından spor ve e-spora yönelik kripto para birimidir. 

Spora dair her şeye bu araçla ulaşarak katkıda bulunmasını sağlar. 

Bu sayede söz hakkı veriliyor. 

Haftaların en yüksek artışa geçen birimi oldu. Mart itibariyle zirveyi oynuyor. 

En yüksek dolar seviyesini bulan chiliz coin, yükselmeye devam ediyor.

Yükselmesinin temel sebebi, içeriğinde spor olmasından kaynaklanıyor. 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:48
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Anahtar Kelimeler:
ChilizChiliz CoinPara
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