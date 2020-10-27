Çevre Bakanlığı'ndan konut alım satımlarıyla ilgili büyük adım!

Türkiye’nin konut yatırımı ile ilgili son senelerin en çok dikkat çeken ülkelerinden biri olarak ön plana çıkması ardından bu alandaki gelişimler de devam ediyor. Yabancılara konut satışının son derece önemli olduğu görülen bu dönem içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son uygulaması ile beraber yabancıların gayrimenkul alım satımı yapmaları için yeni bir uygulamaya başlandı.

Türkiye’ye Gelmeden Alım Satım Yapılacak

Bakanlık tarafından 5 sene önce pilot uygulama olarak başlanmış Almanya’nın başkenti Berlin’deTemsilciliği açılmıştı. Daha sonrasında ise Azerbaycan, Fransa, Belçika ve Arap ülkelerinde de uygulanmaya başladı.

Açılan temsilcilikler ile birlikte hem Türk vatandaşları hem de yabancı alıcıların Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan gayrimenkul almaları mümkün olacak. Daha önce mecburi olarak gelinmesi gereken uygulama nedeniyle pek çok kişi yatırım yapmaktan vazgeçiyordu.

İki İngiliz Türkiye’ye Gelmeden Antalya’dan Gayrimenkul Aldı

Yurt dışı temsilcilikler üzerinden gayrimenkul satın alımına dair uygulamanın başlaması ile birlikte yabancılar tarafından da kullanılmaya başlandı. İki İngiliz Türkiye’ye gelmeden Antalya’dan bir gayrimenkul satışı yaptılar. Diğer bir kullanım ise Berlin’deki Tapu ve Kadastro Temsilciliği aracılığı ile Konya’dan gayrimenkul satışı yapılması oldu.