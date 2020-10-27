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Çevre Bakanlığı'ndan konut alım satımlarıyla ilgili büyük adım!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atılan son adım ile birlikte konut alım satımlarında yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık tarafından yurt dışında açılan Tapu ve Kadastro temsilcilikler ile ilk kez Türkiye’deki bir gayrimenkul, yabancı alıcı ve satıcılar Türkiye’ye gelmeden alınabildi…

27 Ekim 2020 Salı 19:36
Çevre Bakanlığı'ndan konut alım satımlarıyla ilgili büyük adım!
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Türkiye’nin konut yatırımı ile ilgili son senelerin en çok dikkat çeken ülkelerinden biri olarak ön plana çıkması ardından bu alandaki gelişimler de devam ediyor. Yabancılara konut satışının son derece önemli olduğu görülen bu dönem içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son uygulaması ile beraber yabancıların gayrimenkul alım satımı yapmaları için yeni bir uygulamaya başlandı.


Bakanlık tarafından 5 sene önce pilot uygulama olarak başlanmış Almanya’nın başkenti Berlin’de Tapu ve Kadastro Temsilciliği açılmıştı. Daha sonrasında ise Azerbaycan, Fransa, Belçika ve Arap ülkelerinde de uygulanmaya başladı.

Türkiye’ye Gelmeden Alım Satım Yapılacak

Açılan temsilcilikler ile birlikte hem Türk vatandaşları hem de yabancı alıcıların Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan gayrimenkul almaları mümkün olacak. Daha önce mecburi olarak gelinmesi gereken uygulama nedeniyle pek çok kişi yatırım yapmaktan vazgeçiyordu.

İki İngiliz Türkiye’ye Gelmeden Antalya’dan Gayrimenkul Aldı

Yurt dışı temsilcilikler üzerinden gayrimenkul satın alımına dair uygulamanın başlaması ile birlikte yabancılar tarafından da kullanılmaya başlandı. İki İngiliz Türkiye’ye gelmeden Antalya’dan bir gayrimenkul satışı yaptılar. Diğer bir kullanım ise Berlin’deki Tapu ve Kadastro Temsilciliği aracılığı ile Konya’dan gayrimenkul satışı yapılması oldu.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
GayrimenkulAlım SatımÇevre Ve Şehircilik BakanlığıTapu Ve Kadastro
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