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Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 29.09.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 15:24
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
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Gelişen dünyada insanların artması ile birlikte satılan ürünlerin fiyatlarında artış gözlemlenmektedir. Bu artışlar en çok asgari ücrete çalışan kişileri etkilemektedir. Dünyanın her ülkesinde asgari ücret farklıdır. Devletler tarafından belirlenen asgari ücretler ülkelerin gelişmişlik durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Çek Cumhuriyeti asgari ücret konusunda cömert olan ülkelerden biri değildir. Asgari ücretin düşük olduğu ülkede insanların yaşam standardı yine de yüksektir.

Çek Cumhuriyeti asgari ücreti ne kadar?

Çek Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Çek Koruna’sı olarak bilinmektedir. Ülkeden Ocak 2020’de açıklanan son asgari ücret 518,97 Euro’dur. Koruna cinsinden asgari ücrete bakıldığında 13,535,80 Koruna olarak asgari ücret göze çarpmaktadır.

Ülkede asgari ücret alan sayısı oldukça düşük olmasına karşı asgari ücret alan kişilerin yaşantıları da alt refah seviyesinde seyretmektedir.

Çek Cumhuriyeti yıllara nazaran asgari ücret


  Yıl           Euro

  • 2013      308,30
  • 2014      309,62
  • 2015      340,35
  • 2016      364,90
  • 2017      419,90
  • 2018      477,78

Çek Cumhuriyeti emek harcama şartları

Çek Cumhuriyeti’nde insanlar haftalık 40 saat çalışmaktadır. Günlük 8 saat çalışan insanlar bu sürenin üzerinde çalışmaları halinde mesai ücreti almaktadır. Mesai ücreti alan kişilerin mesai ücretleri saat başı hesabına göre verilmektedir. Ülkede en çok işçi bulunan sektör sanayi sektörüdür. Teknolojinin geliştiği ülkede teknolojik alet sektöründe de fazla işçi bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti fiyatlar

Çek Cumhuriyeti’nde şehir merkezinde bulunan tek odalı bir evi kiralamak isteyen kişilerin ödemesi gereken miktar en az 5.500 Koruna’dır. Bu fiyat evin lükslüğüne göre 13.000 Koruna’ya kadar çıkmaktadır.

Ülkede bulunan gıda ürünlerinin fiyatları ise şu şekildedir:

  • 1 litre süt - 17 Koruna
  • 500 gr taze beyaz ekmek - 20 Koruna
  • 12’li Yumurta - 36 Koruna
  • 1.5 Litre Şişe Su - 13 Koruna
  • 1 Litre Şarap - 100 Koruna
  • 1 Paket Marlboro - Sigara 98 Koruna

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 15:24
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Anahtar Kelimeler:
KorunaAsgari ücretÇek Cumhuriyeti
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