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Cari açık Mart'ta 3,3 Milyar dolar oldu

Türkiye Merkez Bankası her yıl olduğu gibi bu yıl da cari açık verilerini ay ay açıklıyor. Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiği paylaşıldı. Cari açık Mart ayında 3,3 Milyar Dolar oldu. Düşüş gerçekleşse de beklentinin altında kaldı. İşte Türkiye'nin cari açık verileri...

11 Mayıs 2021 Salı 14:07
Cari açık Mart'ta 3,3 Milyar dolar oldu
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Türkiye Merkez Bankası, Mart ayında ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Cari açık Mart ayında 3.33 Milyar Dolar olarak açıklandı.

Şubat ayında daha önce 2,61 Milyar Dolar açıklanan cari açık bilgisi 2,59 Milyar Dolar olarak revizelendi.

Ayrıca 12 aylık cari açık verisi de 36,2 Milyar Dolara yükseldiği açıklandı. Buna göre Dış Ticaret açığı bir önceki yıldaki Mart ayına göre 1,4 Milyar Dolar azaldı ve 2,96 Milyar Dolara geriledi. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler ise 374 Milyon dolar arttı ve 767 Milyon Dolar olarak kaydedildi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:07
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