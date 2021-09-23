Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?

Yeni yapılan Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretlendirildi? Güncel ücret ne kadar?
Köprüden tahmini geçiş yapacak araç miktarı ile belirlenen ücret 13 Euoro ve KDV olarak ilan edildi. Buna ek olarak girişlerin ücretli olmasıyla birlikte köprüden çıkışlarda ücretli. Girmek için TL bazında 152 liraya tekabül eden bir ücret ödenmesi gerekiyor.
Köprü ile ilgili yapılan açıklamalar esnasında müsilaj konusuna da değinildi. Mevcut Ulaştırma ve Alt Yapı bakanı Karaismailoğlu müsailaj ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Denizdeki mevcut sorunların giderilmesi için yapılacak olan Kanal İstanbul’un önemine değindi, denizin nefes alabilmesi için projenin önemli olduğunu belirtti. Buna ilaveten bakan projenin son durumuyla ilgili bilgi de verdi.
Müsilaj açıklamalarının yanı sıra Çanakkale Köprüsünün geçiş ücreti hakkında da bilgi veren bakan Karaismailoğlu ücretin 15 Euro olarak belirlendiğini ifade etti. Köprünün tamamlanmasının ise 18 Mart 2022 de tamamlanacağını söyleyen bakan Çanakkale zaferi ile aynı zamanda açılacağını vatandaşlara ilan etmiş oldu.