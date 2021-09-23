Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?

Yeni yapılan Çanakkale Köprüsü ne kadar ücretlendirildi? Güncel ücret ne kadar?

Köprüden tahmini geçiş yapacak araç miktarı ile belirlenen ücret 13 Euoro ve KDV olarak ilan edildi. Buna ek olarak girişlerin ücretli olmasıyla birlikte köprüden çıkışlarda ücretli. Girmek için TL bazında 152 liraya tekabül eden bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Köprü ile ilgili yapılan açıklamalar esnasında müsilaj konusuna da değinildi. Mevcut Ulaştırma ve Alt Yapı bakanı Karaismailoğlu müsailaj ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Denizdeki mevcut sorunların giderilmesi için yapılacak olan Kanal İstanbul’un önemine değindi, denizin nefes alabilmesi için projenin önemli olduğunu belirtti. Buna ilaveten bakan projenin son durumuyla ilgili bilgi de verdi.

Bakan Karaismailoğlu “Muhalefet Birinci Boğaz Köprüsü için de istemiyoruz diyordu. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray gibi büyük projelerin altından kalktık. Geriye Kanal İstanbul kaldı. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini yönetmek için altenatif bir su yoluna ihtiyaç var. Bunların hepsini düşünmek, incelemek bunlara karşı projeler oluşturmak lazım. Kanal İstanbul bunların sonucudur.” İfadelerini kullandı. Bu açıklaması ile projenin boğazda oluşan trafik içinde gerekli olduğunu belirten bakan müsilaj sorununun suyun hareketsizliğinden dolayı olduğunu ve hareketsizliğin kirliliğe yol açtığını buna çözüm olarak Kanal İstanbul’un yapılmasının gerekliliğini de ifadelerine ekledi.

Müsilaj açıklamalarının yanı sıra Çanakkale Köprüsünün geçiş ücreti hakkında da bilgi veren bakan Karaismailoğlu ücretin 15 Euro olarak belirlendiğini ifade etti. Köprünün tamamlanmasının ise 18 Mart 2022 de tamamlanacağını söyleyen bakan Çanakkale zaferi ile aynı zamanda açılacağını vatandaşlara ilan etmiş oldu.