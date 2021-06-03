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Çamlıca Kulesi'ndeki kafe ve restoran fiyatları

Hizmete yeni açılan ve fiyatları oldukça merak edilen Çamlıca Kulesi'ndeki kafe ile restoranların fiyat listeleri belli oldu. İşte güzel bir manzara karşısında çay, kahve içmek ya da yemek yemek isteyenlerin ödeyecekleri fiyatlar…

03 Haziran 2021 Perşembe 18:01
Çamlıca Kulesi'ndeki kafe ve restoran fiyatları
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Hizmete açılan Çamlıca Kulesi’nin giriş ücretleri tam 60, öğrenci 30, yabancı turistlerde 120 TL olarak açıklanmıştı. Şimdi de kuledeki kafe ile restoranların fiyat listesi açıklandı. İşte, Çamlıca Kulesi’ndeki kafe ve restoran fiyatları…

1 bardak çay 10 TL, bir fincan kahve 20 TL

369 m uzunlukta olan ve deniz seviyesinden 587 m yüksekte yer alan, İstanbul’daki en yüksek yapı olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi’nde çayın fiyatı 10 TL, kahvenin fiyatı da 20 TL olarak açıklandı. Gazlı içecekler, ayran ve soğuk içecekler 18 TL olurken, limonata 22 TL’den satılacak.

Taze sıkma meyve sularından, portakal ile havuç suyu 30 TL’den satılacak. Yeşil elma suyu ise 33 TL’den satışa sunulurken, karışık meyve suları 39 TL’ye satılacak.

2 kişilik serpme kahvaltı 180 TL

Kule Restoran’da manzaraya karşı kahvaltı yapmak isteyenlerin 2 kişilik ödeyecekleri ücret 180 TL olacak. Hızlı kahvaltı tabağını tercih edenler ise kişi başı 70 TL ödeyecek.


Son Güncelleme: 03.06.2021 18:01
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