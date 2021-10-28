Cam elyaf imal işi nedir? Cam elyaf imal işçisi maaşları ne kadardır?

Cam elyaf imal işçisi, cam çubuklarını elyaf haline getiren bir tesisi çalıştırmakla görevli olan personeldir.

Cam elyaf imal işçisi maaşları ne kadardır?

Cam elyaf imal işçisi maaşları ortalama 4750 TL'dir. Bu işi yapan kişilerin aylık minimum kazançları 2816 TL iken maksimum kazançları da 8500 TL'dir.

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Cam elyaf imal işçisi ne iş yapıyor?

Cam elyaf imal işçisinin yaptığı işler şu şekildedir;

- Cam çubukların makinedeki yerine dikey şekilde dizilmesi,

- Cam çubukların akış hızını erticinin ısısı ile diğer ayarlarının yapılması,

- Eritme ile kurutma fırınını çalıştırılması,

- Reçine haznesine reçine doldurarak cam çubukları sungü ile ateşe doğru itip erimesinin sağlanması,

- Eriyen camın otomatik şekilde bant üstüne tazyikli hava ile püskürtülüp elyaf haline gelmesine nezaret edilmesi,

- Bant üstünde ortaya çıkan elyaf şeridinin uçunu reçine haznesinden geçirerek kurutma fırınının hareketli bandının üstüne bırakılması,

- Kurutmadan çıkmış elyaf şeridinin bobin halinde sarılmasına nezaret edilmesi.

Cam elyaf imal işçisi meslek ana grubu

Tesis ile makine operatörleri ve montajcılardır.

Meslek alt ana grubu

Sabit tesis ile makine operatörleridir.

Meslek grubu

Diğer sabit tesis ile makine operatörleridir.

Meslek birim grubu

Cam ile seramik tesis operatörleridir

Cam elyaf imal işçisi meslek kodu

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 8181.35'tir.