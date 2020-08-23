İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Çalışmadan Emekli Olmak İsteyenlere Müjde! İşte Çalışmayan Kişiler için Emekli Olmanın Detayları

Su an çalışmayan kişiler için müjde SGK'dan geldi. Çalışmayan kişiler için emekli olma şansı sunan SGK, belirlenen şartları yerine getiren kişileri sigortalı yapıyor.

23 Ağustos 2020 Pazar 15:05
Çalışmadan Emekli Olmak İsteyenlere Müjde! İşte Çalışmayan Kişiler için Emekli Olmanın Detayları
Takip Et:

İnsanların emekli olabilmesi için çalışma hayatları boyunca sosyal güvence altında çalışmaları gerekmektedir. SGK’ya ödenen primler ile insanlar belirli şartları yerine getirmeleri halinde çalışmayı bıraktıklarında belirli bir yaştan itibaren emeklilik maaşı alır. Kişilerin en çok merak ettiği şey ise çalışmadan emekli olunabilir mi sorusunun yanıtıdır.

Çalışmadan emeklilik imkanı

Emekli olabilmek için insanların belirli bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Çalışma hayatlarına sigortalı bir şekilde devam eden kişiler ödenen prim günleri sayesinde belirli şartları da yerine getirerek emekli olabilmektedir. Belirlenen yaşa gelen kişiler bu ödemelerin sonucunda emekli maaşına bağlanır. Emekli maaşının temel amacı yaşlanan kişilerin çalışmasalar dahi aldıkları maaşlar ile hayatlarını devam ettirebilmeleridir.

Emeklilik için temel şartlardan biri olan prim günü ödemelerini yapan kişiler yaşlarını doldurmaları halinde emekli maaşına bağlanır. Ancak şu anda çalışmayan veya daha önce çalışmış kişilerin de emekli olabilme şansları vardır. Kişiler eksik prim günlerini borçlanarak emekli olma şansına sahip olur. Bu durum isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir.

Kimler isteğe bağlı emekli olabilir?

Devlet tarafından çalışmamış olmalarına rağmen emekli olmak isteyenler için bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • 18 yaş ve üzeri olmak,
  • Sigortalı olmayı gerektirmeyen bir işte çalışmak, kanuna göre bir tam ay çalışmamak, 30 günden az çalışmak,
  • Sigorta kapsamında aylık almamak,
  • SGK’ya isteğe bağlı sigorta için başvuru yapmak,

Bu şartların yanı sıra ülke dışında ülkemizde bulunan bir şirket tarafından çalıştırılmaya gönderilmiş kişiler de başvurmaları halinde isteğe bağlı emekli olabilme hakkına sahiptir.

İsteğe bağlı emekli olmak isteyenlerin ilk yapması gereken başvuruda bulunmaktır. Başvuru yapacak kişiler başvurularını ikametlerine göre en yakın SGK müdürlüğüne yapmaları gerekir. Aksi takdirde kişilerin başvuruları değerlendirilmez.

Başvuruları alınan kişilerin prim ödemeleri hakkında detaylar belli olur ve SGK girişleri yapılarak prim ödemelerine başlarlar.

Ödenecek primin hesaplanması


İsteğe bağlı emekli olacak kişiler ödeyecekleri prim günü ödemelerini kendileri belirleyebilmektedir. Bu kişiler en az asgari ücret en fazla da asgari ücretin 6.5 katı kadar ödeme gerçekleştirebilirler.  Bu ödemeler sonucunda alacakları emekli aylıkları da değişiklik gösterecektir. Kişilerin yaptıkları prim ödemeler asgari ücretle bağlantılı olduğu için asgari ücrete gelen zamlara göre prim ödemelerinin tutarları da değişmektedir.

İsteğe bağlı emekli olmak isteyenler başvurularının kabulünden itibaren ödemeye başlarlar. Ödemeleri ile birlikte kişiler sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirler.

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak için gereken şartlar nelerdir?

İsteğe bağlı emekli olmak isteyenlerin öncelikle belirlenen üç şart içerisinde yer alması gerekir. Bu kişiler emekli olmamış, bir yerde çalışmıyor ve 18 yaşından büyük olması gerekir.

Emeklilik şartını yerine getiremeyecek kadar az bir prim günü bulunan kişiler için 1261 prim günü bulunmaları halinde prim ödemelerini tamamlar tamamlamaz emekli olabilme şansı tanınmaktadır.

Eğer kişiler 1261 günden fazla bir prim ödemesi gerçekleştirmeleri halinde Bağkur’dan emekli olabilme hakkına sahiptir.

Asgari ücrete göre ödenecek primler belirlenirken, kişiler asgari ücret brütünün %32’sini ödemek zorundadır. 941,76 TL olan bu tutar istenilmesi halinde 7 kat daha fazla yatırılarak da ödenebilmektedir.

İsteğe bağlı ödeme yapan sağlıktan ücretsiz faydalanıyor!

İsteğe bağlı ödeme yapmaya başlayarak sigortalı olan kişiler sağlık hizmetlerinden bir sigortalı gibi yararlanabiliyor. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak isteyenler, isteğe bağlı sigorta yaptırarak ilk ödemelerini gerçekleştirmeleri halinde ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor.



Son Güncelleme: 23.08.2020 15:05
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Kısa Çalışma Ödeneği konusunda Yargıtay emsal niteliğinde karar verdi!
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Emlak Bankası tekrar açıldı! Yeniden hizmet verecek
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!
Asgari Ücrette Verginin Kaldırılması İçin Meclis’e Önerge!
BDDK’dan Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yeni destek
BDDK’dan Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere yeni destek
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Ağustos 24 2020
İlluminati nedir? İlluminati'nin amacı nedir, gerçek midir? İlluminati neye hizmet eder?
LGS 1 Haziran 2019 Merkezi Sınav Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanır?
Bankadan konut kredisi nasıl alınır? Şartları nelerdir?
Kripto para piyasasında Cardano (ADA) rekoru! ADA değerlenmeye devam eder mi? Yatırımcısına bir haftada yüzde 50 kazandırdı!
Bugün TV’de hangi diziler var? 6 Nisan 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kimler esnaf kredisi alabilir? 2020 Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır?
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bakıcı desteği nasıl alınır? Bakıcı desteği alma şartları nelerdir?
Sonbahar ayları hangileridir? sonbahar mevsiminde hangi değişiklikler olur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.