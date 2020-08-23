Çalışmadan Emekli Olmak İsteyenlere Müjde! İşte Çalışmayan Kişiler için Emekli Olmanın Detayları

İnsanların emekli olabilmesi için çalışma hayatları boyunca sosyal güvence altında çalışmaları gerekmektedir. SGK’ya ödenen primler ile insanlar belirli şartları yerine getirmeleri halinde çalışmayı bıraktıklarında belirli bir yaştan itibaren emeklilik maaşı alır. Kişilerin en çok merak ettiği şey ise çalışmadan emekli olunabilir mi sorusunun yanıtıdır.

Çalışmadan emeklilik imkanı

Emekli olabilmek için insanların belirli bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Çalışma hayatlarına sigortalı bir şekilde devam eden kişiler ödenen prim günleri sayesinde belirli şartları da yerine getirerek emekli olabilmektedir. Belirlenen yaşa gelen kişiler bu ödemelerin sonucunda emekli maaşına bağlanır. Emekli maaşının temel amacı yaşlanan kişilerin çalışmasalar dahi aldıkları maaşlar ile hayatlarını devam ettirebilmeleridir.

Emeklilik için temel şartlardan biri olan prim günü ödemelerini yapan kişiler yaşlarını doldurmaları halinde emekli maaşına bağlanır. Ancak şu anda çalışmayan veya daha önce çalışmış kişilerin de emekli olabilme şansları vardır. Kişiler eksik prim günlerini borçlanarak emekli olma şansına sahip olur. Bu durum isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir.

Kimler isteğe bağlı emekli olabilir?

Devlet tarafından çalışmamış olmalarına rağmen emekli olmak isteyenler için bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaş ve üzeri olmak,

Sigortalı olmayı gerektirmeyen bir işte çalışmak, kanuna göre bir tam ay çalışmamak, 30 günden az çalışmak,

Sigorta kapsamında aylık almamak,

SGK’ya isteğe bağlı sigorta için başvuru yapmak,

Bu şartların yanı sıra ülke dışında ülkemizde bulunan bir şirket tarafından çalıştırılmaya gönderilmiş kişiler de başvurmaları halinde isteğe bağlı emekli olabilme hakkına sahiptir.

İsteğe bağlı emekli olmak isteyenlerin ilk yapması gereken başvuruda bulunmaktır. Başvuru yapacak kişiler başvurularını ikametlerine göre en yakın SGK müdürlüğüne yapmaları gerekir. Aksi takdirde kişilerin başvuruları değerlendirilmez.

Başvuruları alınan kişilerin prim ödemeleri hakkında detaylar belli olur ve SGK girişleri yapılarak prim ödemelerine başlarlar.

Ödenecek primin hesaplanması

İsteğe bağlı emekli olacak kişiler ödeyecekleri prim günü ödemelerini kendileri belirleyebilmektedir. Bu kişiler en az asgari ücret en fazla da asgari ücretin 6.5 katı kadar ödeme gerçekleştirebilirler. Bu ödemeler sonucunda alacakları emekli aylıkları da değişiklik gösterecektir. Kişilerin yaptıkları prim ödemeler asgari ücretle bağlantılı olduğu için asgari ücrete gelen zamlara göre prim ödemelerinin tutarları da değişmektedir.

İsteğe bağlı emekli olmak isteyenler başvurularının kabulünden itibaren ödemeye başlarlar. Ödemeleri ile birlikte kişiler sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirler.

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak için gereken şartlar nelerdir?

İsteğe bağlı emekli olmak isteyenlerin öncelikle belirlenen üç şart içerisinde yer alması gerekir. Bu kişiler emekli olmamış, bir yerde çalışmıyor ve 18 yaşından büyük olması gerekir.

Emeklilik şartını yerine getiremeyecek kadar az bir prim günü bulunan kişiler için 1261 prim günü bulunmaları halinde prim ödemelerini tamamlar tamamlamaz emekli olabilme şansı tanınmaktadır.

Eğer kişiler 1261 günden fazla bir prim ödemesi gerçekleştirmeleri halinde Bağkur’dan emekli olabilme hakkına sahiptir.

Asgari ücrete göre ödenecek primler belirlenirken, kişiler asgari ücret brütünün %32’sini ödemek zorundadır. 941,76 TL olan bu tutar istenilmesi halinde 7 kat daha fazla yatırılarak da ödenebilmektedir.

İsteğe bağlı ödeme yapan sağlıktan ücretsiz faydalanıyor!

İsteğe bağlı ödeme yapmaya başlayarak sigortalı olan kişiler sağlık hizmetlerinden bir sigortalı gibi yararlanabiliyor. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak isteyenler, isteğe bağlı sigorta yaptırarak ilk ödemelerini gerçekleştirmeleri halinde ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor.