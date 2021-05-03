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Çalışan memurlara bayram ikramiyesi ödemesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Ramazan ayının bitmesine çok az bir süre kala bayram heyecanı vatandaşları sardı. Emekli ikramiyesi ödemeleri başlarken kişiler çalışan memurlara bayram ikramiyesi ödemesi var mı sorusuna cevap arıyor. Milyonlarca kişiye verilen bayram ikramiyelerinden memurlarda alacak mı? İşte bayram ikramiyesi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:08
Çalışan memurlara bayram ikramiyesi ödemesi var mı? Memurlar bayram ikramiyesi alacak mı?
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Ramazan Bayramı’nın yaklaşması üzerine vatandaşlarda ikramiye heyecanı başladı. Birçok kişiye verilen ikramiyeler Ramazan Bayramı 3-15 Mayıs tarihi aralığında kişilerin hesaplarına yatarken milyonlarca kişi çalışan memurların bayram ikramiyesi alıp almadığını araştırıyor. 2018 yılından bu yana Türkiye’de sadece emekli değil yaşlısı yetimi, gazisi, sporcusu birçok kişiye ikramiye verilirken 2021 yılı ikramiyelerin 100 lira zam ile 1100 lira olduğu açıklandı. Emekli vatandaşlar yeni zammı beğenmediğini açıkça dile getiriyor. Bu süreçte birçok vatandaş söz sahibi olurken sonucu farklı düşünen kişilerde oluyor. Koronavirüs salgını devam etmesi sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların ve çalışan memurların ikramiyeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 2018 yılından bu yana vatandaşlar bayram öncesi emekli ikramiyesi ile müjdelenirken 2021 yılında Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile kişilerin ödemeleri başlandı. Bu süreçte bayram ikramiyesinden çalışan memurlarda faydalanacak mı merak edilirken memurlarda ikramiye alacaklar mı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlara bayram ikramiyesi hakkında açıklama yapmıştı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, emeklilere 1000 lira olan ikramiyenin 100 lira arttırarak 1100 lira olduğunu açıkladı. Memur maaşları ise 10 Mayıs itibari ile hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Esnafa yapılan aylık 1000 lira gelir desteğinin 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin ise süresinin uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESKOMB ve Halkbank ile kredilerin taksit ödemelerin 1 Temmuz’a kadar uzatıldığını açıkladı.

2021 yılı bayram ikramiyesi enflasyon oranı ile belirlenmesinden kaynaklı en düşük 1500 lira ikramiye beklenirken bu yıl 83 TL olduğunu fakat 100 lira verileceğini açıkladı.

3-15 Mayıs aralığında tüm ikramiyelerin verileceğini duyuruldu. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise temmuz ayının ortasında verilmesi bekleniyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon oranında yapılan artış ile bayram ikramiyeleri ramazan ayı ödemesi mayıs ayının ilk haftası olurken Kurban Bayramı ikramiyelerinin temmuz ayında gerçekleştireceğini söyledi.

Son açıklanan enflasyon oranı 16,19 yıllık enflasyon baz alınırsa 1000 TL ikramiye ile 162 TL zam gelecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise tüm çalışmaları dikkate alarak çalışma hazırladığı duyuruldu.

Vatandaşlar ramazan ikramiyelerinin ne zaman alacağını araştırırken ilgili bakanlık konu hakkında açıklamada bulundu. 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 3-15 Mayıs tarihleri arasında kişilerin hesaplarına yatacağı açıklandı. Tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri değişmesinden kaynaklı koronavirüs tedbirlerine uyarak vatandaşlar ikramiyelerini almak için en yakın banka veya ATM hizmetlerine giderek ikramiyelerini alabilirler.  Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12-16 Temmuz 2021 arası bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayının ortası gibi Kurban Bayramı ikramiyeleri hak sahiplerine ulaşacağını söyledi.

Yeni emekliler zamlı ikramiye alabiliyor mu?

 Ramazan Bayramı ikramiyesinden yeni emekliler faydalanabilecek mi merak edilirken konu hakkında araştırmalar gündemde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul, yetim) sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri gibi birçok kişiye ödenmektedir.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik kurucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlarda bayram ikramiyelerinden faydalanabiliyor.  

SGK verilerine göre ise ocak ayı itibari ile 12 milyon 499 bin emekli bulunmaktadır. Dul yetim ve ölüm aylığı alanlar ise 13 milyon 277 kişiyi kapsamaktadır. Kanuna göre bayramın içinde bulunduğu ayda ikramiyeler yatacak ve vatandaşlara verilecektir.

65 yaş üstü ikramiyelerini nasıl alacak?

65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan vatandaşlar istekleri halinde yardımda bulunabilecek.  Hasta olan kişilerde ikramiyelerde talep edilebilir. Emekli kişiler bayramdan önce vefatı halinde, bayram ikramiyesi varisleri alabilecek. 2018 yılında yürürlüğe giren ikramiyeler Türkiye Emekliler Deneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, artış yapılmadığını açıkladı.

TÜED genel başkanı Ergün, emekli aylıklarına yapılan altı ayda bir yapılan zammın bayram ikramiyelerine de yapılmasını uygun buluyor. Ergün, emekli kişiler için uzatılan eli geri çevirmeyen, yapılanı unutmayan, Türk toplumunun kıymetli büyükleridir ifadelerine yer veriyor. Olgun insanların olduğunu açıklayan Başkan, 2021 bayram öncesi ikramiyelerin 1,545 liraya yükselmesi gerektiğine değindi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:08
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çalışan MemurEmekliBayram İkramiyesiRamazan
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