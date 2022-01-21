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Çalışan annelere doğum parası duyuruldu! SSK, İŞKUR ödeme yapıyor! 12 bin 454 TL ödeneme desteği veriliyor

SSK ve İşkur tarafından kadınlara destek geldi. Bayanlara iş piyasasında kalabilmek için genç katılımcılara yardım geldi. Verilen bu destek hanımların gebeliğiyle beraber başlamaktadır. Bahsi geçen ödemeler belli bir yaşa göre devam edecektir. Ödeme kimlere ve ne zaman yapılacak sorusunun detayları haberimizde yer almaktadır

21 Ocak 2022 Cuma 14:44
Çalışan annelere doğum parası duyuruldu! SSK, İŞKUR ödeme yapıyor! 12 bin 454 TL ödeneme desteği veriliyor
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Yeni yılla beraber çoğu şeyler değişti. Bu değişikliklerden en çok ses getiren de annelere doğum izninde yapılan ödeme oldu. 2021 yılında 8 bin 903 TL olan en düşük doğum parası 2022 yılında 12 bin 454 TL olarak belirlendi. Bunun üzerine anneler ödemenin ne zaman ve kimlere yapılacağını araştırmaya başladı. Para yatma işlemlerini ise e-devlet üzerinden  takip etmek mümkündür. İşte ödeme detayları...

Aranan şartlar; 

  • Doğumdan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalıdır. Doğum izni başlamadan işten ayrılanlar ise ödeme almamaktadır. 
  • Kadının işyerindeki sigortalık halinin devam etmesi gerekmektedir. 112 gün içerisinde çalışmamak şartı vardır. 
  • Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Gerekli diğer işlemler ise işyerinde gerçekleşmektedir. 

Gebelik ve lokusalık 

Geliri dar olan annelere doğum kontrolü yapıldığında 45 TL destek verilmektedir. Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetki sahibi hastanelerde sağlayan vatandaşlara, bir kere 100 TL ödenmektedir. 

Emzirme ödeneği

Süt parası desteğinden hem SGK'lı hem de Bağkur'lu anneler destek görmektedir. Bir kereye mahsus olacak şekilde 232 TL ödenek müracaatı SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılmaktadır. 


Son Güncelleme: 21.01.2022 14:44
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Anahtar Kelimeler:
SSK ödemesiİŞKUR ödemesiÇalışan Annelere Doğum ParasıGebelik ödemesi
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