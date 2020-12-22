Çalışan anneler için bakıcı maaşı olarak hesaplara en az 3000 TL

Çalışan annelerin sayısı gün geçtikçe çoğalırken, bakıcılara talep ise daha çok arttı. Çalışmaya devam eden ama çocuğuna bakacak kimsesi olmayan aileler mecburen bakıcılara yöneldi. Koronavirüs’ten kaynaklı anaokulları ise geçici süreliğine kapatılmış durumda. Maddi anlamda yetersiz durumda olan, bakıcı ihtiyacı bile karşılayamayan aileler ise çaresiz durumda. Devlet ise bu ailelerin sesini duyarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) el attı.

Bakıcı çalıştırılmasına destek!

Öncelikli hedefleri sigortalı çalışan anne ile istihdamı arttırmak, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasına ise teşvik etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan annelere her ay 2.800 TL “eğitimli bakıcı” desteği veriyor.

Özel gereksinimli çocuğu olan annelere ise devlet 3.275 TL veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bu yardımın her yıl kademeli şekilde artacağını çalışan annelere ve eğitimli bakıcılara destek vereceğini açıklıyor.

Başvurular devam ediyor mu? Nasıl yapılıyor?

Özellikle 0-36 ay çocuk bakımı almış olan bireylerin İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifika alması şartı vardır. Çocuk 36 ay olana kadar devam eden destek, maksimum 32 aya kadar destek alabilmektedir.

Başvurular e-Devlet şifresi ile www.sgk.org.tr ve https://sgkegitimlibakici.org/ adresleri üzerinden başvurular yapılmaktadır.

“Eğitimli Bakıcı” için başvuru şartları nelerdir?

0-24 ay aralığında çocuğunuz olmalıdır.

Başvuru sürecindeyken Analık İzninde bulunmamız gerekmektedir.

Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan kadınlar başvurabilir.

Anne çocukla aynı evde yaşayacaktır.

Bekar anneler için ise çocukla aynı şehirde olup, aynı evde yaşamak zorundadır.

Sigortalı ve tam zamanlı çalışma şartı vardır.