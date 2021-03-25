Caizcoin nereden, nasıl alınır?

Son dönemde kripto para piyasasının önem kazanmasıyla yeni para birimleri ortaya çıktı. Daha önceden bildiğimiz Bitcoin ve Ethereum gibi birimlere bir yenisi daha eklendi. Almanya merkezli bir firma, Bitcoin’in islami usullere uygun olmaması nedeniyle kendi para birimleri olan ‘Caizcoin’i üretti.

Merkezi Frankfurt olan Caizcon’in intenet sitesi de açıldığı ve İslam alimleri tarafından İslami finans hukukuna uygun olarak üretildiği belirtildi.

Caizcoin nedir?

Almanya merkezli sanal para birimi Caizcoin, ‘’İslami finans kurallarına uygun olarak dünyanın her yerinden insanlar arasında para transferi yapın.’’ sloganıyla satışa sunuldu. Bu para biriminin diğer coinlerden farklı olarak işlemlerin caiz bir şekilde yapıldığı iddia edildi.

Caizcoin ne kadar?

Caizcoin’in reklamlar ile tanıtılmasının ardından ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Şu an Caizcoin’in fiyatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Caizcoin özellikleri nelerdir?

Son günlerde çok konuşulan Caizcoin’in özellikleri şunlardır:

İslami finans standartlarına uygundur.

Silah, tütün, yetişkin endüstrisi, alkol ya da domuz endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle anlaşması yoktur.

İslami finans standartlarına uygun cüzdan ve borsa kullanılmaktadır.

İslama uygun kredi verilmektedir.

İslami ahlaka uygun projeleri finanse etmektedir.