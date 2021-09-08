Büyük düşüş yaşayan Bitcoin batırdı

Bitcoin saniyeler içinde %17 düşüş ile 43.000 dolara kadar geriledi. Bu gelişme ile beraber altcoinlerde de önemli düşüşler yaşandı.

Ethereum’da da düşüş

Kripto paralardaki bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcılar düşüşe neden olan etkenleri araştırıyor.

Ethereum ile Solana da düşüş yaşıyor. 4000 dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum bugün 3000 doları gördü.

3 BİTCOİN ile oturma izni

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador, Bilcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Ülkenin yeni yasasına göre BİTCOİN’i kabul etmeyen işletmelere ceza kesilecek. 3 BİTCOİN ile yatırım yapan yabancılarsa oturma izni alabilecek.