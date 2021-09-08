İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Son Dakika
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşıyor?
Son Dakika
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü...
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı
Son Dakika
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer...

Büyük düşüş yaşayan Bitcoin batırdı

Bitcoin’de yaşanan oranındaki düşüş ile dünyada birçok insan battı. Son zamanlardaki popüler yatırım araçlarından olan kripto para piyasasında Bitcoin dakikalar içinde düşüş göstererek adeta deprem etkisi yarattı. İşte detaylar…

08 Eylül 2021 Çarşamba 17:01
Büyük düşüş yaşayan Bitcoin batırdı
Takip Et:

Bitcoin saniyeler içinde %17 düşüş ile 43.000 dolara kadar geriledi. Bu gelişme ile beraber altcoinlerde de önemli düşüşler yaşandı.

Kripto paralardaki bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcılar düşüşe neden olan etkenleri araştırıyor.

Ethereum’da da düşüş

Ethereum ile Solana da düşüş yaşıyor. 4000 dolar seviyesine kadar yükselen Ethereum bugün 3000 doları gördü.

3 BİTCOİN ile oturma izni

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador, Bilcoin’i yasal para birimi olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Ülkenin yeni yasasına göre BİTCOİN’i kabul etmeyen işletmelere ceza kesilecek. 3 BİTCOİN ile yatırım yapan yabancılarsa oturma izni alabilecek.


Son Güncelleme: 08.09.2021 17:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin Neden DüştüBitcoinde Yaşanan Düşüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!

Popüler Haberler

9 Eylül 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Eylül Perşembe at yarışı programı
TJK 8 Eylül 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 8 Eylül 2021 Çarşamba itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Eczaneler sabah saat kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaça kadar çalışıyor? 2021 Güncel eczane açılış ve kapanış saatleri
İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni adı ne oldu?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
Kanal D'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Kanal D 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Eylül 2021 burç yorumları
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Palu ailesi olayı nedir, hikayesi nedir? Son dakika Palu ailesi davasında kararı
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
41. tercih nedir?
Into The Night’ın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.