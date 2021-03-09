Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatları serbest piyasada anlık hareketlenme ile bugün yükselişe geçemeye başladı. Geçen haftadan beri dalgalanma yaşayan gram altı fiyatı bugün haketlenme yaşayarak 421 TL'den işlem görmeye başladı. Aynı zamanda ONS, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında artışlar gerçekleşiyor. Kapalıçarşı altın fşyatları ise merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 9 Mart altın fiyatları detayları...

Gram altın ne kadar?

Alış: 421,59

Satış: 421,69

Çeyrek altın ne kadar?

Alış:688,00

Yarım altın ne kadar?

Satış: 701,00

Alış: 1.376,00

Satış: 1.404,00

Cumhuriyet altın ne kadar?

Alış: 2.778,00

Satış: 2.820,00