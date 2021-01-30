Bugün en çok artan kripto paralar hangileri oldu? Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Küreselleşmenin artması ile beraber sınır diye bir şey kalmamışken ekonomide de bundan nasipini almıştır. Ekonomide de bazı değişiklikler görülmesi ve pandemi dolayısıyla tüm ekonomilerde bir düşüş yaşandı. Bu durumsa belirsizlik de bir şekilde yatırımcıları yoruyor. Yatırımcıların karışık akıllarının en doğru verdiği kararsa sanal paradır. Kripto para birçok şekliyle yatırımcı veya vatandaş tarafından ilgi duymaya başlandı. Fakat şöyle bir durumda söz konusu. Her geçen gün kripto paranın üzerinde bazı değişimler yaşanmakta.

Her zamanki gibi kripto para deyince aklımıza ilk gelen şey Bitcon oluyor. Özellikle Bitcoin de dün yaşanan bir hareketlilik para piyasasının değer kazanmasına yol açtı.

Elon Musk’ın kişisel hesabı olan Twitter'da biyogrofisine Bitcoin yazmasıyla beklenmedik bir şekilde 38 bin dolara kadar çıkmıştı. Bitcoin'e yatırım yapan yatırımcılar çok şaşırdılar. Bunun üzerine bugün eski haline dönerek 32 bin dolar seviyesinde işlem görüyor görmekte.

Bitcoin de bu gibi değişiklikler olurken yatırımcıların gözü Ethereum’a kaydı dün gün ortasında bin 286 dolar seviyesine kadar ulaşan kripto para birimlerinden olan Ethereum daha sonra kendini toparlayarak Bin 442 dolar gördü. Yakın zamanda Ethereum içinde beklenen fiyat 1410 seviyesini aşması

bitcoin ve ethereum ‘un yanı sıra dün gösterdiği inanılmaz yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken de degecoin ise şu an en büyük 13. kripto para aralığında yer almakta. Dünden beri %50 oranında değer kaybeden dogecoin 100 doların üzerinde kalmak .