Bugün 22 ayar bilezik ve 18 ayar altın kaç lira ? 8 Mart 2021 Pazartesi

Yeni haftaya başlarken 8 Mart 2021 tarihlerinde altın bugün yükselişe geçti. Türk halkının en çok kullandığı yatırımlar arasında yer alan altın, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte 08.03.2021 çeyrek altın fiyatları, al sat fiyatları sizlerle
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Tercih edilen altınlar arasında yer alan çeyrek altın, Pazartesi günü itibariyle 670 TL oldu. 682 TL satış ile gündeme gelen altında 8 Mart tarihi ile yükselişe geçti.
Spot altın TR/GR fiyatı ne kadar?
411.33 Alış
411.31 Satış
Altın/Ons ($) fiyatı ne kadar?
1.698.02 Alış
1.698.40 Satış
Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
2.699.00 Alış
2.748.00 Satış
Yarım altını fiyatı ne kadar?
1.339.00 Alış
1.368.00 Satış
Ziynet altını fiyatı ne kadar?
2.681,60 Satış
Ata altını fiyatı ne kadar?
2.710,56 Alış
2.781,00 Satış
14 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar?
224.94 Alış
271.87 Satış
22 ayar bilezik gramı fiyatı ne kadar?
371.57 Alış
399.94 Satış
Son Güncelleme: 08.03.2021 11:09