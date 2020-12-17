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Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergileri kaldırıldı

İthal ürünler arasında yer alan buğday, arpa ve mısır'da gümrük vergilerinin sıfırlandırılmasına karar verildi. Söz konusu uygulamanın süresi 30 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:36
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergileri kaldırıldı
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Cumhurbaşkanlığı kararı ile buğday, arpa ve mısırda uygulanan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Belirlenen tarihe kadar söz konusu ithal ürünlerde gümrük vergisi uygulanmayacak.

İthalat Rejimi adı altında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı hububat fiyatlarında gerçekleşen artışların önüne geçmek ve ithal ürünlerin iç piyasa da makul seviye fiyatlarında tutulmasının öngörüldüğü belirtildi. Fiyatların sabit tutularak spekülatif hareketlerin oluşmamasının amaçlandığı kararda ithalatın son 2 aydır gümrük vergisi sıfırlanmış olan buğday, arpa ve mısır için bu kararın geçerlilik süresinin 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı ifade edildi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 12:36
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Anahtar Kelimeler:
BuğdayArpaMısrIthalatGümrük Vergisi
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