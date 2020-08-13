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Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!

Erken emekli olmak isteyen binlerce kişi konu hakkında yapılan açıklamaları ve yasa tasarılarını merak etmektedir. Emeklilik bekleyenlere müjdeli haber geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 6 yıl erken emekliliğin yolu açıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:13
Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!
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Ev hanımlarına emeklilik konuları günden güne gündemde yerini daha fazla alırken yeni açıklamalar da arka arkasına gelmeye devam ediyor. Ülkede iş gücüne katılan kadınların oranı nüfusa göre 3’te 1 olurken bu sayıyı arttırmak ve kadınlara yönelik emeklilik çalışmalarına da devam ediyor.  

Sosyal Güvenlik mevzuatlarına tabi olarak çalışan pek çok kadın erken emekli olabilmek için araştırmalarına devam ediyor. Son zamanlarda kadınların çalışma hayatına kazandırılabilmesi için hazırlıklar ve kadınlara özel haklar yasalaşırken, emeklilik konularında da kadın çalışanlara bazı hakların getirilmesi gündemde.  

Doğum borçlanması ile erken emeklilik

 

SGK kurallarına uygun çalışan kadınlar son çalıştığı veya iş yerine bağlı olan SGK il müdürlüklerine veya SGK merkezine müracaat edilerek emeklilik işlemleri başlatılabilir. Aynı zamanda SGK emeklilik için e-Devlet üzerinden doğum borçlanması ile birlikte erken emeklilik için de başvuru yapabilirsiniz.  

Doğum borçlanması ne kadardır?

 

SGK’dan doğum borçlanması yapabilmektedir. SGK borçlanması için 3 doğum olarak sınırlandırılmıştır. 3’ten fazla doğum yapan kişiler hangi çocukları için doğum borçlanması alabileceğine karar verilmesi gerekiyor.  

Annelere süt izni

 

SGK mevzuatlarından süt izni ile çalışan kadınların 1 yaşının altında ki çocukları için günde 1.5 saat süt izni verilmektedir. Aynı zamanda kadınlar belirlenen bu 1.5 saatlik süreyi istedikleri gibi bölerek kullanabilirler. Bu süre ilk 6 ayda 3 saat olurken 6 aydan sonrası için 1.5 saat olarak uygulanmaktadır.  

Emzirme ödeneği

 

Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması halinde devlet tarafından veriken 178 TL emzirme ödeneği ödemesi yapılmaktadır. Eğer kadın çalışmıyorsa doğum eşinin doğum yapması halinde diğer eşe (kocaya) ödeme yapılmaktadır. Emzirme ödeneği 5 yıl içerisinde zamanaşımına uğrayarak son bulmaktadır. 

Doğum yardımı parası

 

Devlet tarafından yapılan yardımlardan bir diğeri de sigortalı olarak çalışan kadının doğum yapması sonrasında bir defaya mahsus olarak verilen yardımlardır. Amaç çalışan kadınları anneliğe teşvik etmek ve doğum yapan annelere destek vermektir.  

Buna göre ilk çocuk için 300 TL ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olark ödeme yapılmaktadır.  

Erken emeklilik avantajı

 

Devlet tarafından kadın çalışanlara erken emeklilik konusunda bazı yardımlar ve esneklikler sağlanmaktadır. Sigortalı olarak çalıştığı sırada 3 doğum yapan kadın çalışanlar için doğum borçlanması yapılabilmektedir. Her çocuk için 2 yıl erken emeklilik hakkı tanınan kadınlara 3 çocuk için toplamda 6 yıl erken emeklilik şansı verilmektedir. Böylelikle sigortalı olduğu süre zarfında 3 çocuk doğuran ve yaş şartını yerine getiren kadınlar için 6 yıl erken emekli olabilmektedir.  



Son Güncelleme: 13.08.2020 11:13
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