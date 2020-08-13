Bu Yöntemle 6 Yıl erken emekliliğin yolu açıldı!

Ev hanımlarına emeklilik konuları günden güne gündemde yerini daha fazla alırken yeni açıklamalar da arka arkasına gelmeye devam ediyor. Ülkede iş gücüne katılan kadınların oranı nüfusa göre 3’te 1 olurken bu sayıyı arttırmak ve kadınlara yönelik emeklilik çalışmalarına da devam ediyor.

Sosyal Güvenlik mevzuatlarına tabi olarak çalışan pek çok kadın erken emekli olabilmek için araştırmalarına devam ediyor. Son zamanlarda kadınların çalışma hayatına kazandırılabilmesi için hazırlıklar ve kadınlara özel haklar yasalaşırken, emeklilik konularında da kadın çalışanlara bazı hakların getirilmesi gündemde.