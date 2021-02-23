BtcTurk neden açılmıyor? 22 Şubat 2021

Kripto para borsasının takip edildiği BtcTurk Pro uygulamasına giriş yapılamıyor soruları gündem oldu. Yatırımcılar uygulamaya neden giriş yapılmadığını araştırıyor.

Türkiye’nin en büyük ve en çok kullanılan kripto para borsaları BtcTurk neden açılmıyor, çöktü mü sorularını merak ediyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kişiler “Service Unavailable” sorunuyla karşılaşıyor.

Service Unavailable anlamı nedir?

Uygulamaya giriş yaparken kullanıcıların karşısına çıkan 503 Service Unavaliable Hatası’nın ne demek olduğu araştırılıyor. Wed sunucu üzerinden sisteme giriş yapmak isteyen kişilerin karşılaştığı bu sorula ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BtcTurk ve Paribu çöktü mü?

Ancak söz konusu hata kodu http durum kodu hatalarından biri olarak biliniyor. Söz konusu kodun gelmesi halinde sisteme web, akıllı telefon veya tabletten giriş yapılamıyor. Hata kodu sunucunun düzeltilmesinin ardından ortadan kalkabiliyor. Kullanıcıların söz konusu hatayı düzeltmesi için yapabilecekleri tek işlem ise intenet sağlayıcılarını kontrol etmesi, gerekirse reset atmasıdır. İntenet sağlayıcısı yenilendikten sonra sisteme tekrar giriş yapmak denenmelidir.

Dünyada ve ülkemizde kripto para kullanımı artmaya başladı. Son yapılan araştırmalarda kripto para borsasında Türklerin çoğunlukta olduğu açıklandı. Ülkemizde binlerce kişinin yatırım amaçlı kullandığı bu sistemin en çok kullanılan uygulamaları ise BtcTurk ve Paribu oldu.

En çok kullanıcıya sahip bu iki uygulamanın zaman zaman giriş yaparken sorun yaşandığı görülüyor. Son olarak iki uygulamada da giriş hatalarının olduğu aktarıldı. Kullanıcılar sisteme girmekte sorun yaşarken, birçok kişi Paribu çöktü mü, BtcTurk giriş hatası sorununun sebebi ne gibi sorular araştırıyor.

BtcTurk ve Paribu sitelerindeki giriş sorunlarına ilişkin detaylı ve güncel bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz. Oluşabilecek hatalar ve bu hataların çözümleri içeriğimizde güncel olarak paylaşılacaktır.