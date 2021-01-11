BTC bankalarda var mı? Bankalardan Bitcoin satılıyor mu?

Bugün değeri 42 bin tl olan Bitcoin alınır mı sorusunu cevaplamaya çalıştık . Türkiye'de henüz hiç bir banka tarafından BTC alım ve satış işlenleri yapılmıyor. Bunun nedeni ise BDDK bünyesine bağlı oldukları için Türkiye'de Bitcoin için mevduat hesabının olmamasından dolayıdır.

Peki kripto paraları bozan bankalar var mı? Akbank, İş Bankası Bitcoin bozuyor mu? Hangi bankalardan Bitcoin işlemi yapılıyor?

Hangi bankalardan Bitcoin alınır?

Türkiye'de henüz hiç bir banka tarafından BTC alım ve satış işlenleri yapılmıyor. Bunun nedeni ise BDDK bünyesine bağlı oldukları için Türkiye'de Bitcoin için mevduat hesabının olmamasından dolayıdır. Kanunda yer almayan mevduat hesabının olmamsından dolayı Türkiye'de hiç bir banka tarafından Btc alım ve satım işlemleri gerçekleşmiyor.

Hiç bir banka tarafından Bitcoin bozulmuyor.

Fakat bankalar Bitcoin işlemi yapan borsalarla birlikte çalışıp ücretsiz bir şekilde oara transferi sağlamaktadırlar. Akbank, Paribi gibi yerler borsada yapılan para transferleri için havale işlmeleri ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.