GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

Brent Petrol 122 Doları Geçti! 24 Mart Perşembe Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Olacak? Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha! İşte Benzin, Motorin, LPG Fiyatları..

Brent Petrol 122 doları geçti. Akaryakıt fiyatlarına tekrar zam bekleniyor. 24 Mart Perşembe günü akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

23 Mart 2022 Çarşamba 22:30
Brent Petrol 122 Doları Geçti! 24 Mart Perşembe Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Olacak? Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha! İşte Benzin, Motorin, LPG Fiyatları..
Takip Et:

Brent Petrol 122 doları geçti. Akaryakıt fiyatlarına tekrar zam bekleniyor. 24 Mart Perşembe günü akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. 

Türkiye'de artan döviz kurları ile birlikte enflasyon açık vermeye başladı. Artan enflasyon ile birlikte gıda başta olmak üzere en fazla zamlanan ürünler arasında yer alan akaryakıt fiyatları Brent Petrol'un 122 doları geçmesi ile birlikte tekrar zam bekleniyor. Brent Petrol 122 dolar oldu. Akaryakıt fiyatları 24 Mart Perşembe günü ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

BRENT PETROL 122 DOLARI GEÇTİ!

Tüm dünyaya giden akaryakıtların fiyatları Brent Petrol ile belli olmaktadır. Türkiye özellikte her alanda olduğu gibi akaryakıt alanında da dışa bağımlı olması sebebi ile Brent Petrol'ün artması akaryakıt fiyatlarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Peki Brent Petrol'ün yükselmesi akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar..

24 MART AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni yıl öncesinde artışa geçen döviz fiyatları gıda başta olmak üzere akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi ücretlerin artmasına sebep oldu. Türkiye'de artan fiyatlar sonrasında ise vatandaşlar her gün akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 24 Mart itibari ile güncel akaryakıt fiyatları.

24 MART BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,21 TL’ye yükseldi.

Brent Petrol'ün yükselmesi ile birlikte 24 Mart günü güncel benzin fiyatlarının 24TL olması bekleniyor.

24 MART MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin fiyatı 22,23 TL olmuştu.

Gelmesi beklenen muhtemel zam ile birlikte motorin litre fiyatının 24,50TL bandında olması bekleniyor.

24 MART LPG NE KADAR?

Türkiye genelinde LPG'li araçların litre fiyatları ise 11,10TL ila 11,80TL arasında yer alıyor.

Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolAkaryakıt FiyatlarıBrent Petrol Ne Kadar OlduBrent Petrol FiyatlarıAkaryakıt Fiyatları 24 Mart24 Mart Akaryakıt FiyatlarıAkaryakıt Zam HaberleriBenzin Ne KadarLpg Ne KadarDizel Ne KadarMotorin Ne Kadar24 Mart Benzin Ne Kadar24 Mart Lpg Ne Kadar24 Mart Motorin Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok

Popüler Haberler

Meme Estetik Yöntemleri
Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Besleme İşçisi maaşı ne kadar?Beslenme İşçisi ne yapar?
Oyuncu Akın Ayvaz kimdir? Kısa biyografi
Damla Sönmez kimdir, nerede doğmuştur? Damla Sönmez evli mi? Damla Sönmez kaç yaşında?
Hakan Çimenser kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Haşmet kimdir ?
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.