Brent Petrol 122 Doları Geçti! 24 Mart Perşembe Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar Olacak? Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha! İşte Benzin, Motorin, LPG Fiyatları..

Brent Petrol 122 doları geçti. Akaryakıt fiyatlarına tekrar zam bekleniyor. 24 Mart Perşembe günü akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte herkesin merakla beklediği sorunun yanıtı gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Türkiye'de artan döviz kurları ile birlikte enflasyon açık vermeye başladı. Artan enflasyon ile birlikte gıda başta olmak üzere en fazla zamlanan ürünler arasında yer alan akaryakıt fiyatları Brent Petrol'un 122 doları geçmesi ile birlikte tekrar zam bekleniyor. Brent Petrol 122 dolar oldu. Akaryakıt fiyatları 24 Mart Perşembe günü ne kadar olacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

BRENT PETROL 122 DOLARI GEÇTİ!

Tüm dünyaya giden akaryakıtların fiyatları Brent Petrol ile belli olmaktadır. Türkiye özellikte her alanda olduğu gibi akaryakıt alanında da dışa bağımlı olması sebebi ile Brent Petrol'ün artması akaryakıt fiyatlarını ciddi bir şekilde etkiliyor. Peki Brent Petrol'ün yükselmesi akaryakıt fiyatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar..

24 MART AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni yıl öncesinde artışa geçen döviz fiyatları gıda başta olmak üzere akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi ücretlerin artmasına sebep oldu. Türkiye'de artan fiyatlar sonrasında ise vatandaşlar her gün akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 24 Mart itibari ile güncel akaryakıt fiyatları.

24 MART BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22,21 TL’ye yükseldi.

Brent Petrol'ün yükselmesi ile birlikte 24 Mart günü güncel benzin fiyatlarının 24TL olması bekleniyor.

24 MART MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin fiyatı 22,23 TL olmuştu.

Gelmesi beklenen muhtemel zam ile birlikte motorin litre fiyatının 24,50TL bandında olması bekleniyor.

24 MART LPG NE KADAR?

Türkiye genelinde LPG'li araçların litre fiyatları ise 11,10TL ila 11,80TL arasında yer alıyor.