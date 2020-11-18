İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...

Boyner Black friday indirimleri olacak mı? Boyner kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma indirimlerinin başlamasına kısa süre kala alışveriş yapmayı düşünen herkes mağaza mağaza indirim araştırması yapmaya başladı. Boyner Black Cuma indirimleri ve kampanyaları.

18 Kasım 2020 Çarşamba 01:50
Boyner Black friday indirimleri olacak mı? Boyner kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Takip Et:

Black Cuma indirimleri Boyner’de de geçerli olacak. Bilindiği üzere Black Cuma 1932 yılından beri ABD’de de ki Şükran Gününden sonra ki ilk Cuma kutlanan ve bütün mağazaların %90’a varan indirimler yaptığı bir gündür. Bu güne Black Cuma denmesinin amacı ise izdihamların yaşanması ve ülke de ki trafiğin bir günlüğüne aşırı derecede yoğunlaşmasıdır.

Black Cuma indirimleri bu sene 27 Kasım tarihine denk gelmektedir. Black Cuma indirimlerini kaçıranlar için 30 Kasım tarihinde Siber Pazartesi adı altında bir indirim günü daha gerçekleşecektir.

Boyner’de 2019 tarihinde ki Black Cuma indirimleri yüzlerce üründe %25 indirim olacak şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca Siber Pazartesi’nde ise %75’e varan indirimler yapılmıştır. 2020 senesinde ise yüzde 70 oranında indirimler yapılacağı ifade edildi. Ayrıca bazı ürünlere özel yüzde 70 oranında indirime ek yüzde 40 indirim daha yapılacağı aktarıldı. Boyner'de yüzde 30 oranında indirim kuponlarının da dağıtılacağı belirtilenler arasında yer aldı.

Boyner mağazasında Black Cuma indirimleri ne zaman başlayıp ne zaman son bulacaktır?

Yapılan açıklamalara göre bu yıl Boyner’de 27 Kasım 1 Aralık arasında indirimler devam edecek.

Black Cuma indirimlerinde Boyner mağazasından alışveriş yapmak için nelere dikkat edilmeli?


Black Cuma indirimlerinin gerçekleşeceği kesinleşen Boyner mağazasında dikkat edilmesi gereken yeni koleksiyon ürünleri olacaktır. Bu yılın modası olacak ürünlerde ciddi indirimler yapılacağı gibi eski koleksiyon ürünlerinde de indirimler olacaktır.

Black Cuma ve Siber Pazartesi indirimlerinde çok fazla gereksiz ürün satın alınabilir. Bu gibi durumları yaşamak istemiyorsanız sadece ihtiyacınız olan ürünleri almaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Black Cuma indirimlerinde Boyner en yüksek indirimi ne oranda verecek?

Boyner sürekli farklı indirim oranları veren bir online alışveriş sitesidir. 2020 senesinde yüzde 30, yüzde 70 ve bazı ürünlere özel yüzde 70 indirime ek yüzde 40 indirim yapılacağı açıklanmıştır. 

Boyner mağazasına ait Black Cuma indirimlerine nereden ulaşılabilir?

Google veya Boyner arama motoruna Boyner Black Cuma 2020 yazıldığı takdirde mağazaya ait tüm indirimleri bulabilirsiniz.

Boyner mağazasına benzer hangi mağazalar Black Cuma indirimi yapmaktadır?

Boyner birçok farklı mağazanın bulunduğu bir online alışveriş sitesidir. Buna göre Limon, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas gibi pek çok mağazanın ürünlerini Boyner’den indirimli bulabilirsiniz. Ayrıca Black Cuma indirimleri yapacak diğer mağazalara önek verecek olursak, Trendyol ve Morhipo denilebilir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 01:50
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!

Popüler Haberler

DeFacto Black friday indirimleri olacak mı? DeFacto kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Boyner Black friday indirimleri olacak mı? Boyner kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Nike Black friday indirimleri olacak mı? Nike kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
FLO Black friday indirimleri olacak mı? FLO kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Morhipo Black friday indirimleri olacak mı? Morhipo kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Kuruluş Osman Peçenek Kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Memati mi katılacak?
Aliexpress Black friday indirimleri olacak mı? Aliexpress kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
LC Waikiki Black friday indirimleri olacak mı? LC Waikiki kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Steam Black Cuma İndirimleri ne zaman başlayacak? Steam Efsane Kara Cuma indirim tarihleri belli oldu!
2020 lüks inşaat maliyetleri belli oldu! İşte 2020 lüks inşaat maliyetleri
Türk Kalp Vakfı ne zaman ve neden kurulmuştur? Türk Kalp Vakfı kuruluş amacı
1000 TL Yardım alamayan vatandaşlara devletten yeni yardımı duyurusu
Şivlilik ne zamandır? 2020 Şivlilik hangi güne denk geliyor? 2020 Şivlilik tarihi
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
ŞOK hafta sonu saat kaçta açılır, saat kaçta kapanır? 21-22 Kasım ŞOK çalışma saatleri
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli yaşı ve oynadığı diziler
Sokağa Çıkma yasağı hangi gün başlayıp hangi gün bitecek? Cuma gecesi mi yasaklar başlayacak?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 18 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.