Boyner Black friday indirimleri olacak mı? Boyner kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Cuma indirimleri Boyner’de de geçerli olacak. Bilindiği üzere Black Cuma 1932 yılından beri ABD’de de ki Şükran Gününden sonra ki ilk Cuma kutlanan ve bütün mağazaların %90’a varan indirimler yaptığı bir gündür. Bu güne Black Cuma denmesinin amacı ise izdihamların yaşanması ve ülke de ki trafiğin bir günlüğüne aşırı derecede yoğunlaşmasıdır.

Black Cuma indirimleri bu sene 27 Kasım tarihine denk gelmektedir. Black Cuma indirimlerini kaçıranlar için 30 Kasım tarihinde Siber Pazartesi adı altında bir indirim günü daha gerçekleşecektir.

Boyner’de 2019 tarihinde ki Black Cuma indirimleri yüzlerce üründe %25 indirim olacak şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca Siber Pazartesi’nde ise %75’e varan indirimler yapılmıştır. 2020 senesinde ise yüzde 70 oranında indirimler yapılacağı ifade edildi. Ayrıca bazı ürünlere özel yüzde 70 oranında indirime ek yüzde 40 indirim daha yapılacağı aktarıldı. Boyner'de yüzde 30 oranında indirim kuponlarının da dağıtılacağı belirtilenler arasında yer aldı.

Boyner mağazasında Black Cuma indirimleri ne zaman başlayıp ne zaman son bulacaktır?

Yapılan açıklamalara göre bu yıl Boyner’de 27 Kasım 1 Aralık arasında indirimler devam edecek.

Black Cuma indirimlerinde Boyner mağazasından alışveriş yapmak için nelere dikkat edilmeli?

Black Cuma indirimlerinin gerçekleşeceği kesinleşen Boyner mağazasında dikkat edilmesi gereken yeni koleksiyon ürünleri olacaktır. Bu yılın modası olacak ürünlerde ciddi indirimler yapılacağı gibi eski koleksiyon ürünlerinde de indirimler olacaktır.

Black Cuma ve Siber Pazartesi indirimlerinde çok fazla gereksiz ürün satın alınabilir. Bu gibi durumları yaşamak istemiyorsanız sadece ihtiyacınız olan ürünleri almaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Black Cuma indirimlerinde Boyner en yüksek indirimi ne oranda verecek?

Boyner sürekli farklı indirim oranları veren bir online alışveriş sitesidir. 2020 senesinde yüzde 30, yüzde 70 ve bazı ürünlere özel yüzde 70 indirime ek yüzde 40 indirim yapılacağı açıklanmıştır.

Boyner mağazasına ait Black Cuma indirimlerine nereden ulaşılabilir?

Google veya Boyner arama motoruna Boyner Black Cuma 2020 yazıldığı takdirde mağazaya ait tüm indirimleri bulabilirsiniz.

Boyner mağazasına benzer hangi mağazalar Black Cuma indirimi yapmaktadır?

Boyner birçok farklı mağazanın bulunduğu bir online alışveriş sitesidir. Buna göre Limon, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas gibi pek çok mağazanın ürünlerini Boyner’den indirimli bulabilirsiniz. Ayrıca Black Cuma indirimleri yapacak diğer mağazalara önek verecek olursak, Trendyol ve Morhipo denilebilir.