Borsada piyasalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Döviz ve altın piyasaları açılış saatleri

Borsaya yeni adım atmış olan ve yatırım yapmaya hazırlanan kişiler borsanın kurallarını öğrenmek için araştırmalarına başladılar. Borsanın ve piyasaların ne zaman açılıp kapandığı, hangi yatırımların nasıl yapılması gerektiği yeni yatırımcılar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yazımızda borsa dünyasında sıklıkla kullanılan ve bilinmesi önemli olan terimler hakkında bilgilendirmeler yapacağız.

Piyasalar Kaçta Açılacak?

Borsanın kaçta açılıp kapandığı döviz işlem saatlerine ve borsa işlem saatlerine göre tespit edilmektedir. Yatırımcı olunması halinde hangi piyasada işlem yapılması isteniyorsa o piyasanın açılacağı saat hakkında bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.

Yapılacak olan yatırımların çeşitlerine göre işlem gerçekleştirilen piyasalar bulunmaktadır. Her yatırım farklı piyasa üzerinden işleme alınmaktadır. Hisse senedi alınması istendiğinde borsa piyasasına, döviz işlemi yapılmak istendiğinde döviz piyasasına ya da altın işlemi yapılması isteniyorsa altın piyasasına girilmesi gerekmektedir. Bu piyasaların saat kaçta açılıp kapanacağı işlem yapmak isteyenler açısından önemlidir.

Döviz Piyasası Kaçta Açılıyor?

Döviz piyasası sabah saat 09.00’da açılıp akşam saat 17.00’da kapanmaktadır. Bu saatlerin haricinde hafta sonlarında ve resmi tatillerde bankalarda güncel döviz kurları ile işlem gerçekleştirilememektedir. Ayrıca bankalar kurdan kazanç ede etmek için döviz satışlarındaki kur farkını artırmakta, doğal olarak döviz işlemi yapmak isteyen yatırımcılar zarara uğramaktadır.

Döviz işlemleri bankalar dışında döviz bürolarında da gerçekleştirilebilmektedir. Bu bürolar da 09.00 ile 17.00 arasında çalışmaktadırlar. Ancak bazıları 20.00’a kadar da açık kalarak işlem yapmaya devam edebilmektedir. Cumartesi günleri çalışan döviz bürolarına da denk gelinebilmektedir.

Altın Piyasası Kaçta Açılıyor?

Altın piyasaları Türkiye’de gün içinde iki farklı uygulama ile işlem yapılmasına imkan tanımaktadır. Sabah saat 09.00 ile öğlen 13.00 arasındaki zaman dilimi ilk bölümü, 15.00 ile 17.15 arasındaki zaman dilimi ise ikinci bölümü meydana getirmektedir. Altın piyasası bu bölümler içinde açılıp kapanmaktadır.

Altın piyasasındaki işlemler en çok bankalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bankalar hafta içinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Diğer yandan bankalar komisyon ücretleri de talep etmektedir. Altın piyasası kapalı olduğunda bankalar üzerinden işlem yapılabilmekte ancak kar marjı yükselmektedir.

Borsa Kaçta Açılıp Kapanıyor?

ABD, New York Menkul Kıymetler Borsası saat 16.30’da

İsviçre, Swiss Exchange saat 10.00’da

Brezilya, Bolsa Balcão SA saat 15.30’da

Çin, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası saat 04.30’da

Güney Kore, Menkul Kıymetler Borsası saat 02.30’da

Rusya, Moskova Borsası saat 09.30’da

Bist Açılış Seansına Girildi Ne Demektir?

Borsa İstanbul hafta sonları ve resmi tatiller haricinde hafta içi saat 09.40’ta açılmaktadır. Aşağıdaki kısımda dünya çapında en çok işlem yapılan borsaların ülkemizde işlem yapılabildiği saatler yer almaktadır.

Borsa mesai saatleri içinde bulunan BIST açılış seansına girildi terimi, en fazla miktarda işlemin gerçekleşmesi için tek bir fiyat kademesinin hesap edildiği ve işlemlerin hesap edilen tek bir fiyat kademesinden işleme alındığı seans olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seans belli bir zaman zarfı içinde işlem komutlarının eşleşme yaşanmadan alım-satım sistemine kabul edildiği seanstır.

Açılış Seansı Emir Toplama Nedir?

Borsa İstanbul hafta içi saat 09.40’da mesaiye başlaması sonrasında 09.55’e kadar açılış seansı emir toplama sürecine geçilmektedir. Burada verilen komutlar değiştirilebilmekte ya da iptal edilebilmektedir.

Borsadaki Tek Fiyat Sistemi

Borsa İstanbul’un mesai saatleri içinde günde 5 kere tek fiyat sistemi uygulanmaktadır. Hangi saatler arasında uygulama yapılacağı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilmektedir.

Borsa Kaçta Kapanıyor?

Borsa İstanbul Çalışma saatlerine bakıldığında resmi tatiller ve hafta sonları dışında 18.10’da kapandığı görülmektedir. Dünya borsalarının Türkiye saati ile kapanış saatleri ise aşağıdaki kısımdaki gibi olmaktadır.

ABD, New York Menkul Kıymetler Borsası saat 23.00’da

İsviçre, Swiss Exchange saat 18.20’de

Brezilya, Bolsa Balcão SA saat 00.00’da

Çin, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası saat 11.00’da

Güney Kore, Menkul Kıymetler Borsası saat 08.30’da

Rusya, Moskova Borsası saat 19.00’da

Borsa Akşam Seansı

Normal koşullar altında 09.40 ile 18.05 arasında borsada işlem yapılabilmektedir. Ancak dünya piyasalarına uyumlu bir şekilde çalışılabilmesi için 17 Ocak 2020 tarihinde borsa akşam seansı uygulaması ile borsa vadeli işlem ve opsiyon piyasasında belirlenmiş sözleşmelerde işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Borsada Gece Emir Verilir mi?

Borsa İstanbul çalışma saatleri dışında işlem yapılması mümkün olmamaktadır. Ancak gece emir verilmesi gibi bir durum olabilmektedir. Gece verilen emirler borsanın açılması ile birlikte sıraya alınmaktadır. 09.55’e kadar iptal imkanı verilmektedir.

Borsada Şartlı Emir Nedir?

Şartlı emir istenilen koşulların ortaya çıkması halinde geçerli olan emirlerdir. Öneğin bir hisse senedinin uygulanan strateji kapsamında alış ya da satışı için istek oluşturulabilmektedir.