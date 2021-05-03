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Borsa saat kaçta açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri

Küresel alanda en büyük hisseye sahip olan Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında borsa çalışma saatleri merak edilmektedir. Ülkemizde borsa çalışma saatleri kaç? Borsa kaçta açılıyor? 2021 yılı borsa çalışma saatleri kaçta açılıyor? İstanbul borsa açılış ve kapanış saatleri.. Tüm merak edilenlerin cevapları haberimizde yer almaktadır.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:18
Borsa saat kaçta açılıyor? Avrupa, Asya, Amerika borsa açılış saatleri
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Türkiye’de borsa saat kaçta açılıyor?

 Dünya ve ülkemizde hisse piyasalarının işlem yapılabilmesi için kaçta açılıp kapanıldığı çok önemlidir. Asya, Avrupa ve Amerikan borsalarını sizler için araştırdık.

Borsada sürekli işlem gören paylar nelerdir?

-09:40/ 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama

-09:55/ 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

-10:00/ 13:00 Sürekli İşlem

-13:00/ 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

-13:55/ 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

-14:00/ 18:00 Sürekli İşlem

-18:01/ 18:05 Kapanış Seansı

-18:05/ 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

-18:08/ 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler

İstanbul’da borsa pay piyasaları saat 09:30 18:10’a kadar sürmektedir. 2021 yılı takviminde dini bayramlarda, resmi tatillerde, milli bayramlarda yapılmamaktadır. 

Türkiye’de borca saat kaçta açılmaktadır?

Yatırımlar için farklı zaman dilimleri vardır. Farklı zaman dilimleri borsa çalışma saatleri:

*09:40/ 09:55 Açılış Seansı Emir Toplama 

*09:55/ 10:00 Eşleştirme- Fiyat Belirleme

*10.00/ 13:00 Sürekli İşlem

*13:00/ 13:55 Gün Ortası Verilen Alım- Satım Emirlerinin Toplanması

13:55/ 14:00 saat aralığında toplanan alım satım emirleri eşleştirerek hisselerin işlem göreceği değer görülür. 

*14:00/ 18:00 Sürekli İşlem

*18:00/ 18:01 Kapanış

*18:01/ 18:05 Kapanış Seansı Emir Toplama

*18:05/ 18:07 Eşleştirme/ Fiyat Belirleme

*18:07/ 18:10 Kapanış Fiyatından İşlemler

Dünya borsası açılış kapanış saatleri

Dünyada yatırım yapan yatırımcıların ne zaman işlem göreceği ülkeye kıtalara göre değişiklik gösterebilir. 

Asya kıtası borsa açılış kapanış saatleri:

(Türkiye saati baz alınmıştır)

-04:30/ 11:00 Çin borsası

-04:00/ 10:00 Japonya borsası

-04:30/ 11:00 Hong Kong borsası

Amerika kıtası borsa açılış kapanış saatleri

-16:30/ 23:00 Nasdaq

-16:00/ 23:00 New York Borsası (NYSE)

-17:30/ 00:00 Kanada: Toronto Stock Exchange

Avrupa kıtası borsa açılış kapanış saatleri

(Türkiye saati baz alınmıştır)

-10:00/ 17:20 Norveç: Oslo Stock Exchange

-10:00/ 17:55 Danimarka: Copenhagen Stock Exchange

-10:00/ 18:30 Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange

-10:00/ 18:30 İngiltere: London İntenational Exchange

-10:00/ 18:30 Hollanda: Euronext Amsterdam

-10:00/ 18:30 Fransa: Euronext Paris

-10:00/ 18:30 İspanya: Madrid Stock Exchange

-10:00/ 18:30 Portekiz: Euronext Lisbon

-10:00/ 18:20 İsviçre: Swiss Exchange

-10:00/ 18:25 Finlandiya: Helsinki Stock Exchange

-11:00/ 19:30 İsveç: Stockholm Stock Exchange

-11:00/ 19:30 İspanya Borsası 

-11:00/ 19:30 İtalya: Milano Stock Exchange

-11:00/ 19:30 Belçika: Euronext Brussels

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
BorsaAvrupaAsyaAmerikaçalışmaSaat
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