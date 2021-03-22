Borsa İstanbul çalışma saatleri ne? 2021 BİST saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Ülkemizde son günlerde dolarda çarpıcı değişiklikler yaşanıyor. Son günlerde doların yükselmesinden dolayı Borsa İstanbul’un çalışma saatleri tekrar gündeme oturdu. Borsa takipçileri Borsa İstanbul’un açılıp ve kapanış saatlerini merak ediyor. 2021 Borsa İstanbul çalışma saatleri belli oldu.
Borsa İstanbul Çalışma Saatleri
Borsa İstanbul seans saatleri sabah saat 09:30 ile akşam 18:15 tarihleri arasında değişiklik göstermektedir. Bu kurum resmi tatillerde, dini bayramlarda ve hafta sonları kapalı olmaktadır.
- Açılış ve Emir Toplama: 09:40 ile 09:55
- Eşleştirme ve Fiyat Belirleme: 09:55 ile 10:00
- İşlem Sürekliliği: 10:00 ile 13:00
- Gün İçi Açılış Seansı ve Emir Toplama: 13:00 ile 13:55
- Eşleştirme ve Fiyat Belirleme: 15:55 ile 14:00
- İşlem Sürekliliği: 14:00 ile 18:00
- Kapanış ve Emir Toplama: 18:01 ile 18:05
- Eşleştirme ve Fiyat Belirleme: 18:05 ile 18:07
Son Güncelleme: 22.03.2021 15:45