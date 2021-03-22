Borsa İstanbul çalışma saatleri ne? 2021 BİST saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Ülkemizde son günlerde dolarda çarpıcı değişiklikler yaşanıyor. Son günlerde doların yükselmesinden dolayı Borsa İstanbul’un çalışma saatleri tekrar gündeme oturdu. Borsa takipçileri Borsa İstanbul’un açılıp ve kapanış saatlerini merak ediyor. 2021 Borsa İstanbul çalışma saatleri belli oldu.

Borsa İstanbul Çalışma Saatleri

Son dönemlerde piyasalarda oldukça hızlı bir hareketlilik yaşanmaktadır. Bundan dolayı küçük ve büyük şirketler, Borsa İstanbul () çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Borsa İstanbul’da belirli seans saatleri vardır ve bu saatler her piyasada farklılık göstermektedir.

Borsa İstanbul seans saatleri sabah saat 09:30 ile akşam 18:15 tarihleri arasında değişiklik göstermektedir. Bu kurum resmi tatillerde, dini bayramlarda ve hafta sonları kapalı olmaktadır.