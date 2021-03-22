İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...

Borsa devre kesici nedir? Borsa devre kesici kaç dakikadır?

Borsa İstanbul'da bugün borsa devre kesici uygulamasının iki defa aktifleşmesinden sonra borsa devre kesici uygulaması birçok kişinin merak konusu oldu. Borsa devre kesici uygulamasının ne olduğunu ve kaç dakika sürdüğünü haberimizden öğrenebilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 17:09
Borsa devre kesici nedir? Borsa devre kesici kaç dakikadır?
Takip Et:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCBM) Başkanlık görevinden Naci Ağbal’ın alınmasının sonrasında döviz kurlarında ani yükselişler yaşanmıştı. Borsa İstanbul’da güne sert bir düşüşle başlarken devre kesici uygulamasına gidildi.

Borsa devre kesici nedir?

Borsada işlem yapanların belirlenen sınırları aştığı fiyat hareketlerinde negatif yönde etkilenmemesi için ani fiyat değişimlerinden koruyan sisteme devre kesici denmektedir. Bir hisse senedinde %10 artış veya %5 düşüş yaşandığından devre kesici aktif hale gelerek tüm emirleri iptal eder. Bu uygulama otomatik olarak aktif hale gelirken hiçbir müdahaleye gerek duymaz.

Borsa devre kesici kaç dakika sürer?

Borsa devre kesicinin aktifleşmesinin sonrasında beş dakika süresince emirler toplanır ve teorik fiyat işlem adetleri açıklanır. Daha sonrasında iki dakikalık bir eşleşme süresi başlatılır. Emir toplama bittikten sonra normal işlemler yapılır. Gün ortası seansının açılmasına on dakika kala devre kesici yeniden aktifleşirse bu sefer emir toplamam zamanı beş dakika yerine on dakika uygulanır.



Son Güncelleme: 22.03.2021 17:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Borsa Devre KesiciBorsa Devre Kesici Ne DemekBorsa Devre Kesici Kaç Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa İstanbul çalışma saatleri ne? 2021 BİST saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Borsa İstanbul çalışma saatleri ne? 2021 BİST saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 22 Mart 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 22 Mart 2021 Pazartesi 1 BTC kaç tl oldu?
22 Mart 2021 Pazartesi Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
22 Mart 2021 Pazartesi Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
22 Mart 2021 Pazartesi güncel canlı dolar kuru; Dolar ne kadar, kaç TL?
22 Mart 2021 Pazartesi güncel canlı dolar kuru; Dolar ne kadar, kaç TL?
Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
Asya piyasası dolar kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor?
Volkswagen Golf 8 2021 fiyatı ne kadar? Yeni Golf 8 özellikleri ve fiyat listesi
Volkswagen Golf 8 2021 fiyatı ne kadar? Yeni Golf 8 özellikleri ve fiyat listesi

Popüler Haberler

Borsa devre kesici nedir? Borsa devre kesici kaç dakikadır?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
BİM'de satılacak HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri
Borsa devre kesici ve BİST devre kesici kaç dakika sürer?
Cep Herkülü TV'de ilk kez TRT1 ekranlarında
EDHO Ceylan diziziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik Eşkıya dizisine veda ediyor!
Whatsapp benzeri mesajlaşma uygulaması 2021
Borsada BiST 100 nedir, ne anlama geliyor?
TRT 1 Mendirman Celaleddin konusu ve dizi oyuncuları
FOX TV Son Yaz dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Kanal D canlı yayın akışı 22 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ziraat Türkiye kupası 2021 yılı final maçı ne zaman oynanacak? ZTK final tarihi hangi tarihte
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Show TV canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?
Doya Doya Moda Umut Eker kimdir? Yeni juri üyesi Umut Eker kaç yaşında ve nereli? Umut Eker biyografisi
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 22 Mart 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Sosyal Yardımlaşma kira yardımı nasıl alınır?
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.