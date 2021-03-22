Borsa devre kesici nedir? Borsa devre kesici kaç dakikadır?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCBM) Başkanlık görevinden Naci Ağbal’ın alınmasının sonrasında döviz kurlarında ani yükselişler yaşanmıştı. Borsa İstanbul’da güne sert bir düşüşle başlarken devre kesici uygulamasına gidildi.

Borsa devre kesici nedir?

Borsa devre kesici kaç dakika sürer?

Borsada işlem yapanların belirlenen sınırları aştığı fiyat hareketlerinde negatif yönde etkilenmemesi için ani fiyat değişimlerinden koruyan sisteme devre kesici denmektedir. Bir hisse senedinde %10 artış veya %5 düşüş yaşandığından devre kesici aktif hale gelerek tüm emirleri iptal eder. Bu uygulama otomatik olarak aktif hale gelirken hiçbir müdahaleye gerek duymaz.

Borsa devre kesicinin aktifleşmesinin sonrasında beş dakika süresince emirler toplanır ve teorik fiyat işlem adetleri açıklanır. Daha sonrasında iki dakikalık bir eşleşme süresi başlatılır. Emir toplama bittikten sonra normal işlemler yapılır. Gün ortası seansının açılmasına on dakika kala devre kesici yeniden aktifleşirse bu sefer emir toplamam zamanı beş dakika yerine on dakika uygulanır.