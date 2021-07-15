Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?

15 Temmuz'un resmi tatil olduğu açıklandıktan sonra pek çok yatırımcı borsanın işlemlerinin ne durumda olacağını merak etti. Resmi tatilin ardından Kurban Bayramı'nın da gelişiyle beraber 16 Temmuz Cuma günü borsa açık olup olmayacağı merak edildi. olacak mı? Peki borsa 16 Temmuz günü açık olacak mı? İşte detaylar...

Borsa Cuma günü açık olacak mı?

15 Temmuz Demokkrasi ve Milli Birlik gününün gelmesinin ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu açıklandı. Bu durumda 15 Temmuz günü kurban bayramı ile birleştirilmemiş oldu. Borsa ise 15 Temmuz'da işlemi kapalı tuttu. Peki borsalar Cuma günü açık olacak mı?

Kurban Bayramı'nın gelişiyle beraber borsanın son açılma günü cuma günü olarak belirlendi. 16 Temmuz günü açık olacak olan borsanın bir sonraki açılma tarihi ise 26 Temmuz olarak belirlendi.