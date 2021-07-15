İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...

Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber 15 Temmuz günü resmi tatil olarak duyuruldu. Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayramın kaç gün olacağına dair sorular sorulmaya başlanmıştı.19 Temmuz'da başlayan bayramın 9 gün süreceği açıklandı. Peki borsa 16 Temmuz günü açık olacak mı? İşte detaylar...

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:16
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Takip Et:

15 Temmuz'un resmi tatil olduğu açıklandıktan sonra pek çok yatırımcı borsanın işlemlerinin ne durumda olacağını merak etti. Resmi tatilin ardından Kurban Bayramı'nın da gelişiyle beraber 16 Temmuz Cuma günü borsa açık olup olmayacağı merak edildi. olacak mı? Peki borsa 16 Temmuz günü açık olacak mı? İşte detaylar...

Borsa Cuma günü açık olacak mı?

15 Temmuz Demokkrasi ve Milli Birlik gününün gelmesinin ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu açıklandı. Bu durumda 15 Temmuz günü kurban bayramı ile birleştirilmemiş oldu. Borsa ise 15 Temmuz'da işlemi kapalı tuttu. Peki borsalar Cuma günü açık olacak mı?

Kurban Bayramı'nın gelişiyle beraber borsanın son açılma günü cuma günü olarak belirlendi. 16 Temmuz günü açık olacak olan borsanın bir sonraki açılma tarihi ise 26 Temmuz olarak belirlendi.


Son Güncelleme: 15.07.2021 14:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bayram15 TemmuzAçık MıBorsa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021

Popüler Haberler

Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Börü ne demek, anlamı nedir? Börü filmi nerede çekildi? Börü konusu ve oyuncuları
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
Mahrem ne demek, anlamı nedir?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi?
Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?
29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Pelin Akil biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir? Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile neler değişecek?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Yavuz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz'da şehit olan isimler
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.