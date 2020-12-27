Borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş borç yapılandırmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamada, ‘7256 yapılandırmaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir. Buna göre işveren ve sigortalılarımız gelin başvurun fırsatları kaçırmayın. Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın’ ifadelerine yer verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu, genel sağlık sigortası borcu ve diğer alacakların yeniden yapılandırılması konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada yeniden yapılanma için son tarihin 31 Aralık 2020 olduğunu açıkladı.

Göktaş’ın açıklamasında “2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, 31 Aralık 2020’den önce kesinleşen idari para cezaları Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, vb. SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır.

Başvurularınızı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla intenet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, borcunu nakit ödeyecek işverenlerin Yİ-ÜFE'sinin %90'ının taksitle ödemeye daha istekli olan borçluların iki ay içinde ödeme yapabileceklerine işaret edildi. Taksitle ödeme yapan işverenlerin borçlarının %50’sinin silineceği ve Ödeme 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler halinde yapılacağı belirtildi.

‘Borçlarımızı yapılandıralım bu avantajları kaçırmayalım’

Yapılandırma Kanunu kapsamında süresinde ödenmesi durumunda, kanunun yürürlüğe girme tarihinden sonra gecikme cezaları ve gecikme zamları uygulanmayacağını açıklayan Göktaş, şunları ekledi: “Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.

Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

İhale ve İnşaat İş Yerleri için borçlu işverenlerimiz, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabileceklerdir.” Şeklinde konuştu.