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Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz toplantı sonrasında tarım kredi borçları için çiftçilere kurumsal ödeme kolaylığı sağlayacaklarını bildirdi.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:34
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz toplantı sonrasında tarım kredi borçları için çiftçilere kurumsal ödeme kolaylığı sağlayacaklarını bildirdi. Çiftçilerin Ziraat Bankasından çekilen Tarım ve Hayvancılık kredileri diğer kanunlar gibi kanun kapsamına alınmadığını için çiftçilerin kamuoyunda ve çeşitli sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çektiler. Traktör ve tarımsal ürünlerde haciz tedbiri uygulanması ile birlikte çiftçiler bu yola başvurmuşlardır.  Çiftçiler Genel Müdür Fahrettin Poyraz ile görüşmeye gittiklerinde ise Fahrettin Poyraz bazı kararların uygulanacağından bahsetmiştir.

Bu kararları kısaca özetleyecek olursak;

  • Tarım Kredi Kooperatifi borçları yapılandırma gibi bir konu söz konusu olmasa da kooperatifler kurumsal imkanlarla ödeme kolaylığı sağlayabilir.
  • 31 Aralık 2019 vadeli tarihler için yatırım kredileri %10 peşinat şartı ile 3 sene taksit yapılabilmektedir.

“Tarım Kredi sahibi çiftçilere aittir.”

Toplam 860 bin çiftçinin bulunduğu ortaklık paylarının çiftçilerinin de içinde bulunduğunu, sermayenin neredeyse tamamı çiftçiler tarafından ödendiğini ifade eden Poyraz: “ Tarım Kredi’nin sahibi çiftlerdir. Bizim görevimiz ortaklarımızın oluşturduğu kaynağı yine çiftçilerimize kullandırmaktır.” dedi.  Kullandıkları kaynak ortakları çiftçilere ait olduğunu belirten Poyraz: “Biz tüm ortaklarımızın hakkını korumak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz.” diyerek ifadelerine son verdi.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriçiftçi
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