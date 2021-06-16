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Borçların yapılanması sonrası milyonlara erken emeklilik yolu açıldı!

Devletin sunduğu yapılandırma kanunu ile birlikte milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılırken Bağ-Kur borcu olan vatandaşlar primlerini yaptırım yolu ile yatırarak Ekim ayında emekli olma şansını yakalıyorlar.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:04
Borçların yapılanması sonrası milyonlara erken emeklilik yolu açıldı!
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Yürürlüğe giren borç yapılandırma yasasında sigorta süresi durdurulan vatandaşlar ile birlikte Bağ-Kur borçları olanlar e-devlet sistemi üzerinden başvuru yaparak Ekim ayında erken emeklilik hakkı kazanıyor. Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur kaydı olan kişilerin borç faizleri silinecek ve ödemeye alınan yeni rakam, enflasyon rakamları farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeme yapmak isteyenler ise bu farkın yüzde 90'ı gibi bedelinden kurtulacak. Yapılandırma yasasından yararlanmak isteyen tüm borçlular 31 Ağustos tarihine kadar, SGK başvuru yapmaları gerekiyor. 

"BAŞVURU ŞARTLARI"

Yapılandırma yasasından kendi adına ve tarım çalışanları ile köy ve mahalle muhtarları yararlanabiliyor. Ödenmemiş sigorta primleri, idari para cezaları ve işsizlik sigorta primleri gibi borçların peşin yada ilk taksit ödemeleri 31 Ekim tarihine kadar  yatırılması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalılarının ihya borçlarıyla ilgili başvuruların ise dosyaların bağlı bulunduğu sosyal güvenlik ilk müdürlüklerine 1 Temmuz-1 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılma şartı bulunuyor.

SGK'da durdurulan sigorta süreleri için ödenmesi gereken prim tutarının hesaplatılarak ilk taksiti 31 Ekim tarihine kadar ödeyen kişilerin geçmiş hizmet süreleri tekrar aktif hale getirilecek ve sigortalılık süresine eklenecek. Söz konusu tarihe kadar yapılandırma yasasından yararlanamayan kişilerin 31 Nisan tarihinden prim borcundan dolayı var olan hizmetleri durdurularak prim borçları silinmiş olacak. 

HİZMET SÜRELERİ AKTİF OLANLAR EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR!

Daha önce durdurulmuş olan hizmet sürelerini tekrar aktif hale getirenler emeklilik dilekçelerini vererek emekli olabilecekler. Kamu bankaları da başlattıkları yeni uygulamayla emekli olmak isteyenlere kredi desteği sağlayarak emeklilik işlemlerini hızlandırıyor. Vefat durumu olan sigortalının hak sahipleri de ayrıca bir başvuru yaparak ölüm aylığından faydalanabiliyor.


Son Güncelleme: 16.06.2021 10:04
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Anahtar Kelimeler:
Borç YapılandırmaBağkur BorcuErken EmeklilikBaşvuru şartları
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