Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı

Kasım ayında TBMM'den geçen ve KYK, SGK, MTV, Trafik cezaları ve vergi borcu gibi borçları kapsayan yasanın 31 Aralık olan son başvuru tarihi 1 ay daha uzatıldı. Borç yapılandırma işlemleri için başvuru yapacak olan vatandaşlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda ayrıca, 1 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan ilk taksit ödemelerinin 1 Nisan 2021 tarihine ertelendiği de belirtildi.

Öğrenim kredisi, emlak ve taşıtlar vergisi, trafik cezaları gibi kalemleri de içine alan yapılandırma başvuru süresine yetişemeyen vatandaşlar vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan 'İnteraktif Vergi Dairesinden' (www.ivd.gib.gov.tr) adresine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler.