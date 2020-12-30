İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...

Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı

Devlete olan KYK, SGK, MTV, Trafik cezaları ve vergi gibi borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemenin son başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme sürelerinde bir ay uzatma kararı alınırken söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:01
Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı
Takip Et:

Kasım ayında TBMM'den geçen ve KYK, SGK, MTV, Trafik cezaları ve vergi borcu gibi borçları kapsayan yasanın 31 Aralık olan son başvuru tarihi 1 ay daha uzatıldı. Borç yapılandırma işlemleri için başvuru yapacak olan vatandaşlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda ayrıca, 1 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan ilk taksit ödemelerinin 1 Nisan 2021 tarihine ertelendiği de belirtildi.

Öğrenim kredisi, emlak ve taşıtlar vergisi, trafik cezaları gibi kalemleri de içine alan yapılandırma başvuru süresine yetişemeyen vatandaşlar vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan 'İnteraktif Vergi Dairesinden' (www.ivd.gib.gov.tr) adresine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. 



Son Güncelleme: 30.12.2020 10:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Borç YapılandırmaSon Başvuru TarihiIlk Taksit TarihiVergi Borcu YapılandırmaKyk Borcu Yapılandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
Yeni zamlı asgari ücret sonrası AGİ ne kadar oldu? İşte, AGi ile birlikte değişen diğer ödemeler
2021 yılı asgari ücret belli oldu
2021 yılı asgari ücret belli oldu

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Aleyna (Aslı Babayiğit) kimdir?
Yatıya Misafirim Var başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2020 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 30 Aralık 2020
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Aralık 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Liglerde maçlar oynanmaya başlayacak mı? TFF'den sondakika yeni açıklama!
Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri - Nüfus Müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nüfus Müdürlükleri sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
İyi Aile Babası oyuncu kadrosu ve dizi konusu
CNN Türk’ün ismi değişecek mi? İsim hakkı geri alındı mı?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlıyor? Dizi ekibinden ayrılık haberi
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ne? Osman Aydın oynadığı diziler
Garanti BBVA'dan başvuru rekoru kıran kampanya! 20 bin Türk lirası değerinde dijital ihtiyaç kredisini al, 36 ay taksitle öde!
Rüyada hamile görmek görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmenin anlamları ve yorumları
TRT 1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler konusu ve oyuncuları
Exxen Şeref Bey'in konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.