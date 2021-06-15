Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!

Ülkemizde hemen herkesin az çok borcu bulunuyor. Borçların kolay bir şekilde rahatça ödenmesi için müjdeli haber geldi. E-Devlet üzerinden borçları yapılandırarak 3 ay sonra ödemeli bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkün haldedir.

Borcu olan herkes yakından ilgilendiren ve pandemi döneminde zorlanan herkesin yüzünü biraz olsun güldürecek ve cebini biraz olsun rahatlatacak gelişme sonunda oldu.

Milyonlarca vatandaşın, SGK primleri, köprü borçları, trafik cezaları, öğrenim kredileri gibi işlemler 3 ay sonra ertelemeli olarak gündeme geldi. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak kayda geçti.

Ödemeler Eylül ayının 30'unda başlayarak 18 ay boyunca taksit fırsatı olacak ve 2 ayda bir ödeme gelecek şekilde olacak. Pandemi döneminde ödemekte zorluk çekenlerin yardımına koşan Devlet, birçok borç için yapılandırma getirdi.

Yapılandırma 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren kesinleşmiş borçları kapsıyor.

E-Devlet üzerinden borcunuzun olduğu alana yönelerek yapılandırma işlemini başlatabilirsiniz.