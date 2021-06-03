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Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırmada öğrenim kredisi borç affı var mı?

Vatandaşların merakla beklediği borç yapılandırma kanunu meclis tarafından kabul edildi. 2020'nin sonlarına doğru çıkan yasa zorunluluklardan dolayı yeniden çıktı. Peki borç yapılandırmadan kimler yararlanabilecek? Borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 20:45
Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırmada öğrenim kredisi borç affı var mı?
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Vatandaşların merakla beklediği borç yapılandırma kanunu bir kez daha çıkıyor. 2020 yılının sonunda çıkan ve birçok kişinin faydalandığı borç yapılandırma kanunu meclis tarafından onaylandı. Bu kapsamda:

Ticaret Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

SGK

İl Özel İdareleri

Belediyeler

ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesine kamu borcu bulunan bir çok kişinin borcuna yapılandırma gelecek.

30 Nisan 2021 öncesine ait vergi ve diğer borçları bulunan vatandaşlar yapılandırmadan faydalanabilecekler.

Hangi borçlar yapılandırılabilecek?

Vergi borcu, SGK prim borcu, emeklilik kesintisi, İşsizlik sigortası primi gecikmesine dayalı borçlar, belediyelerin amme alacakları, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, taşıta ilişkin cezalar, muayene, geçiş ücretleri cezaları, Belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları, sigara cezaları, maske cezaları yapılandırılabilecek. Bununla birlikte esnafın beklediği sicil affı da yapılacak. Esnaflar için karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler yükümlülüklerini yerine getirirlerse geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Öğrenim kredisi yapılandırması olacak mı?

Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre farklı olarak, KYK bünyesine öğrenim kredisi borcu bulunanlar için yapılandırma olmayacak.

Borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

Borç yapılandırma kanunu 2021 için çıktı. Yasalaştıktan sonar 1-2 gün içinde Resmi Gazete’de yer alması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte başvurular başlayacak. Ardından 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapılabilecek. Ödemelerin 30 Eylül 2021'den itibaren başlaması bekleniyor. Borçlar peşin veya 36 takside kadar bölünebilecek. Peşin ödeme seçeneğinde gecikme faizlerinin yüzde 90'ı silinecek. İsteyen 6-12-18 ay ve 36 ay taksit seçeneklerinden birini kullanabilecek.

Düzenleme 30 Nisan sonrası borçları kapsamayacak. 30 Nisan 2021 öncesi ödenmemiş borçlar için peşin veya taksit ödeme seçenekleri söz konusu olabilecek. Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar 120 eşit taksitte ödenebilecek.

 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 20:45
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Vergi Borcu YapılandırmaBorç Yapılandırma Kanunu 2021
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