Borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır, istenilen belgeler nelerdir?

Borç kapatma kredisi, tüm borçların bir bankada birleştirmesini sağlamaktadır. Geri ödemeler uygun faiz oranları ile gerçekleştirilir. Ayrıca esnek ödeme koşulları da sunulmaktadır. Borç kapatma kredisi, borç transferi kredisi ile de bilinmektedir. Birden fazla bankada krediniz varsa ve kredi borçlarınızı ödemede zorlanıyorsanız bankalar arasında borç transferi gerçekleştirebilirsiniz. Borçlarınızı bir bankada toplamak ayrıca birçok avantajı da beraberinde getirmektedir.

Günümüzde kredi ve kredi kart kullanımı artmıştır ve artmaya da devam ediyordur. Nakit ihtiyacının da artması ile birlikte kredi çekme işlemler çoğalmıştır. Kişiler çeşitli bankalardan kredi çekmektedir ve zamanla bu krediler yüzünden zor duruma düşülebilir. Kredi ödemelerinde sıkıntı çeken veya daha iyi oranla borç ödeme işlemi yapabileceği için kredilerini bir çatı altında toplamaktadır. Tüm borçlar bir çatı altında toplandığı zaman ödemeler daha kolay şekilde ödenmektedir. Düzenli ödemeniz de daha iyi olacaktır.

Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Diğer adıyla borç transfer kredisi, farklı bankalardan alınan kredileri bir bankanın çatısı altında toplama işlemidir. Alınan kredi ve kredi kartının borçlarının tamamı, borçların taşındığı banka tarafından ödenir ve taşınan bankaya ödenmeye başlar. Taşınan borçlar uygun faiz oranları ve esnek seçenekler sunarak müşterilerin kolay ödeme yapması sağlanmaktadır.

Bu işlemde karıştırılmaması gereken iki terim yer almaktadır. Borç yapılandırma işlemi ile borç kapatma kredisi karıştırılmamalıdır. Borç yapılandırma işlemi kişinin aynı bankada ödeyemediği kredi ve kredi kartı borçlarında yaptığı yaptırımdır. Bu yaptırım sırasında aynı bankada kalınır ve müşterinin seçtiği ödeme ücreti ile ödemeler belirlenir. Borç transferi kredisi ise banka borçlarının başka banka tarafından ödenerek borçların bir çatı altında toplanması işlemidir. Ödemeler tek bir banka üzerinde devam eder.

Borç kapatma veya borç transferi kredisi müşterilerin borçlarını ödemesini kolaylaştırmaktadır. Bankalar bu işlem için uygun faiz oranları uygulamaktadır. Ödemeler tek bir günde toplanır ve bu şekilde kredilerin ödemeleri kolaylaşarak tek bir çatı altında toplanmış olur.

Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Borç kapatma kredisi veya borç transfer kredisi başvuruları, krediyi veren bankalara göre değişiklik göstermektedir. Krediye başvuru için farklı yollar bulunmaktadır. Krediyi veren bankanın şubesine giderek veya SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Aynı zamanda bankanın mobil uygulaması veya intenet bankacılığı ile de başvuru yapabildiğiniz bankalar mevcut.

Bankaya gittikten sonra sizden bir takım belgeler istenecektir. Bu belgeleri yanınıza götürmeniz işinizi kolaylaştırır. Müşteri temsilcisi sizinle ilgilenir ve başvuru formunu doldurduktan sonra değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucunda banka krediyi verir ya da vermez.

SMS yolu ile krediye başvurulduğu zaman bu ön başvuru olarak dikkate alınır. Kredi ön onay koşullarının neler olduğu araştırılmalıdır. Sms yolladıktan sonra ön başvurunuz onaylanırsa bankanın şubesine giderek kesin başvuru işlemi yapmanız gerekmektedir. Ön başvuru işlemi ile size kredi verilmez. Krediyi almak için şubeye gitmeniz şarttır.

Borç Kapatma Kredisi İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Borç kapatma kredisi için istenilen belgeler her bankada farklı olabilmektedir. Borç kapatma kredisi veren bankaların istediği belgeler genellikle şunlardır:

-T. C.kimlik numarasının olduğu kimlik belgesi,

-Gelir belgesi ve varsa diğer gelir kalemlerinin olduğu belgeler,

-Güncel adres bilgisi. Bu bilgi elinde yoksa son 3 aya ait olan faturalardan biri de getirilebilir.

Kredi Notunun Borç Transferindeki Önemi Nedir?

Tüm bankacılık işlemlerinde olduğu gibi bu işlemde de kredi notu büyük önem taşımaktadır. Bankalar işlem yapmadan önce mutlaka sizin kredi notunuza bakmaktadır. Kredi notlarınızı önceki ödemeleriniz ve yaptığınız işlemler belirlemektedir.

Borç kapatma kredisinde de kredi notu önemsenmektedir ancak diğer krediler kadar çok dikkate alınmaz. Borç kapatma kredisini isteyen kişiler zaten borcunu ödeyemediği için bu krediyi istemektedir. Bu nedenle kredi notları da düşük olacaktır. Kredi notu çok fazla dikkate alınmaz ve bu konu biraz esnek tutulur. Her banka yine farklı kararlar verebilmektedir. Bu nedenle bankayı seçerken araştırma yapmanız gerekmektedir. Hangi bankanın ne kadar faiz oranı ile borç kapatma kredisi verdiğini ve kredi notunuzun ne kadar olması gerektiğini mutlaka araştırınız.

Borç Transfer Kredisinin Avantajları Nelerdir?

Borç kapatma veya borç transfer kredisinin birçok avantajı bulunmaktadır. Birçok banka üzerinden kredi çeken ve bu kredileri ödemekte zorlanan kişiler için büyük avantajlar sağlamaktadır. Birçok banka üzerinden kredi çekildiği zaman ödeme günlerinde de farklılıklar oluşabilir. Borçlar bir çatı altında toplandığı zaman tek bir gün içerisine borç ve ödemenin ne kadar olduğu ayarlanabilmektedir.

Bankalar daha esnek ödeme planı yapmaktadır ve uygun faiz oranları uygulamaktadır. Diğer bankalar üzerinde yer alan borçlar kapatılır ve tek bir banka altında tüm borçlar toplanır.

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar Hangileridir?

Birçok banka bu krediyi vermektedir. Hem kendi bankasına müşteri çekmiş olmakta hem de faiz oranları ile bir miktar para kazanmaktadır. Borç kapatma kredisi veren bankaları şu şekilde sıralayabiliriz:

-Şekerbank,

-Garanti Bankası,

-QNB Finansbank,

-ING Bank,

-Akbank.