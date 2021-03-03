Boğaziçi Ventures, Mafia Games'e 3 milyon TL yatırım yaptı!

D,jital alanda oyun sektörü içinde ilk üçte yer alan Türkiye son yıllarda zirvede 'exit'ler gerçekleştiriyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika etrafında Türkiye beş yüzden fazla küçük ve orta boyutlu oyun üretme alanları kurdu. Sektöre ilgisi olan başarılı yeteneklerle çapını büyütmeye başladı. Büyük ölçekli yatırım haberi olarak karşımıza çıkıyor.

Yerli oyun girişimin kurucusu olan Serkan Aksu ve Fatih Polat, oyun ekosistemi içerisinde birçok yerden destek almayı sağladı. Yerli oyun girişimi olan Mafia Games'e 3 milyon değerinde yatırım gerçekleşti.

Boğaziçi Ventures'ten..

Alınan yatırım ile birlikte global bir büyüme bekleniyor. Fatih Polat ve Serkan Aksu'nun kuruculuğunu üstlendiği oyun geliştirme hedefi yaklaşık 11 kişi ile çalışıyor.

Ventures ortaklarından Burak Balık, aynı hayalin parçası olduğu ekiple çalışmanın her zaman için hedefledikleri olduğunu vurguladı.

İki şirket gücüne güç katarak bu alanda ses getirmeyi planlıyor.